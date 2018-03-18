Предварительные данные ЦИК: Путин набирает более 70% голосов

По данным Центризбиркома, Владимир Путин набирает 71,97% после обработки 21,33% бюллетеней.

Экзитполы ФОМа дают Путину еще большее преимущество

1. Путин - 76,3%

2. Грудинин - 11,9%

3. Жириновский - 6%

4. Собчак - 2%

5. Явлинский - 1%

Ход выборов

К вечеру активность избирателей, начавших голосовать с утра, слегка снизилась. К восьми вечера по Москве на выборах проголосовали чуть менее 60% избирателей.

ЦИК объявил, что теперь будет обновлять данные по явке каждые три минуты. Избирательные участки в Москве закроются в 20:00, в Калининградской области (самый западный регион России) - в 21:00 по Московскому времени.

В избирательной комиссии ожидают, что итоговая явка будет чуть выше той, что была в 2012 году: тогда на президентских выборах проголосовали 65% избирателей.

Сотрудники избирательной комиссии на протяжении всего дня обращают внимание, что явка в целом немного выше, чем в то же время на предыдущих выборах президента в 2012 году. Наблюдатели сообщают о массовом голосовании и призывых избирателей приходить на выборы, но председатель ЦИК Элла Памфилова ответила, что призывы принять участие в голосовании не являются незаконными.

В Москве по состоянию на 18:00 проголосовали 52,72% избирателей, в Санкт-Петербурге - 55,47%.

Заместитель председателя центральной избирательной комиссии Николай Булаев сказал, что в тех регионах, где уже завершилось голосование, явка уже выше той, что была в 2012 году. По его прогнозу, итоговая явка по всей стране будет чуть выше.

Самое активное голосование пришлось на утро. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к 10 утра проголосовало более 16,5% избирателей - это в два с половиной раза больше, чем в то же время в 2012 году. "На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%", - перечислила она.

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В нескольких населенных пунктах зафиксировали стропроцентную явку на выборы. Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщил Интерфакс со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину.

"Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная", - сказала Иринина.

Стопроцентная явка также была зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа - Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома.

Глава ЦИК также рассказала о кибератаке на сайт ЦИК, которая произошла ночью по московскому времени. «18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20», — сказала Памфилова. Она добавила, что источники атаки были расположены в 15 странах.

На выборах президента проголосовал и действующий глава России Владимир Путин.

Меняются данные в системе

В Государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы" цифры явки меняются странным образом, заметили журналисты. По итогам интересны будут два момента: во-первых, явка и то, поддержат ли Путина больше россиян, чем в 2012 году; во-вторых, кто из зарегистрированных кандидатов займет второе место - Жириновский или Грудинин, претендующие на примерно 10% голосов, передает Newsru.com

В Калининградской области все участки открылись без инцидентов - их 550, в том числе в следственном изоляторе, аэропорту Храброво, кардиоцентре больницы и на 28 судах в море. "Ростелеком" установил в регионе 740 видеокамер для наблюдения за выборами, система охватывает 346 избирательных участков и 24 территориальные избирательные комиссии.

Власти всячески подчеркивают высокую явку. Глава Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на 145 участке в центре Москвы, отстояв получасовую очередь, передает ТАСС. "Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно, - сказала глава ЦИК. - Вы понимаете, почему очередь на этом участке? Избиратели, которые сегодня выступают из Смоленской области, из Бурятии, - может быть, если бы не было нового механизма "мобильный избиратель", они бы не голосовали".

Самые полные цифры явки доступны из восточных регионов. Там ЦИК опубликовал данные на 15:00 по местному времени. Более 54% избирателей пришли на Камчатке и в Магаданской области, почти 52% - в Хабаровском крае.

Tayga.info отмечает, что среди сибирских регионов беспрецедентной явкой хвастается Тува. Пока Иркутская, Томская область и Красноярский край рапортуют о явке в 20-23%, в Туве проголосовали 55%! "Регион возглавляет Шолбан Кара-олл, который в 2017 году рыбачил с одним из кандидатов", - отмечает ресурс.

Znak.com тем временем указывает на странности с фиксацией явки в государственной автоматической системе "Выборы": по Свердловской области на 10 утра сначала стояла цифра 10,16%, затем снизилась до 8,65%. Причину этого пока не объясняют.

На должность президента России претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛПДР, Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Ксения Собчак от партии «Гражданская инициатива», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от «Партии Роста» и Григорий Явлинский от партии «Яблоко».

О планах баллотироваться в президенты России заявлял политик Алексей Навальный, но ЦИК отказал ему в регистрации из-за наличия непогашенной судимости по тяжкой статье. После отказа в регистрации Навальный объвил о проведении всероссийской «Забастовки избирателей», отмечает "Дождь".

Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей. Они настаивали на забастовке избирателей и бойкоте выборов, чтобы действующее руководство страны не смогло достичь заветного показателя явки в 65-70 процентов.