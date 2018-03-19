

Официальные данные Центризбиркома на момент подсчета 86% голосов: Владимир Путин — 76,32%, Павел Грудинин — 12,15%, Владимир Жириновский — 5,90%, Ксения Собчак — 1,56%, Григорий Явлинский — 0,95%, Борис Титов — 0,72%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,64%.

По данным ФОМ, за Путина отдали голоса 76,3% избирателей, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,9%, за Владимира Жириновского — 6%. У Ксении Собчак — 2%, Григорий Явлинский набирает 1%. Максим Сурайкин и Борис Титов набрали по 0,7% голосов, а Сергей Бабурин — 0,6%.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9% россиян, за Грудинина — 11,2%, за Жириновского — 6,7%. У Ксении Собчак 2,5%.

Вечером 18 марта почти все кандидаты пришли на "Ночь выборов". На онлайн-марафоне собирались известные блогеры, политики, музыканты и журналисты — они обсуждают ход выборов. Марафон стартовал в 13:00 (по латвийскому времени), завершится в 02:00 ночи.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на 18:00 по Москве явка — 60%. По предварительной информации, итоговая явка составит примерно 64%.

Самой высокой явка на президентских выборах в России была в 1991 году — 76,66%. Самой низкой — в 2004 году (64,38%). На выборах в 2012 году она составила 65,34%.

Самое активное голосование пришлось на утро. Элла Памфилова сообщила, что к 10 утра проголосовало более 16,5% избирателей — это в два с половиной раза больше, чем в то же время в 2012 году.

В нескольких населенных пунктах зафиксировали стропроцентную явку на выборы. Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщил Интерфакс со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину. "Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная", — сказала Иринина.

Стопроцентная явка также была зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома.

В Кремле считали эталонным результатом выборов 70% явки при 70% голосов за Владимира Путина. Президент РФ ранее заявил, что его устроит любой результат, позволяющий "исполнять должность президента".

За несколько дней до выборов собеседники РБК рассказали, что хорошим результатом власти посчитают показатель в 65% проголосовавших. Он сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года — тогда она составила 65,34%. Из них 63,3% отдали голос за Владимира Путина. За неделю до выборов ВЦИОМ прогнозировал явку на уровне 63-67%. В ходе опроса органзиации о намерении проголосовать говорили 74% россиян. ФОМ давал прогноз — 63-64%.

Зампредседатель ЦИК Николай Булаев заявил: "Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел". Наблюдатели обращают внимание, что на многие нарушения они жаловались в полицию, а не в территориальные комиссии, сообщает ТАСС. Туда они хотят обратится позже. Возможно, поэтому до ЦИКа могла дойти не вся информация.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента Российской Федерации", — заявили в пресс-центре МВД.