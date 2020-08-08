Выборы-2020: в чем россияне солидарны с протестующими белорусами

На днях завершились "Солидарные чтения", которые придумал и провел в Youtube белорусский писатель Саша Филипенко. Известные российские актеры, музыканты, журналисты и писатели прочитали по главе из его книги "Бывший сын". Таким образом писатель хотел выразить поддержку белорусам, которые пытаются отстоять свое право на свободу выбора и свободу слова в стране. DW поговорила с россиянами, которые приняли участие в проекте, и расспросила их, в чем именно они солидарны и чего ждут от предстоящих выборов в Беларуси.

Николай Сванидзе, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ:

- Солидарность с Беларусью и ее народом у россиян была и раньше, это обычная история. Я сочувствую людям, которые в Беларуси составляют либеральную оппозицию, которые хотят, чтобы страна стала нормальной, европейской. Чтобы там сменялась власть. Чтобы там были нормальные выборы и чтобы там не трогали людей. Я очень уважаю эту страну и хочу, чтобы в ней все было хорошо. Так же как и в России, впрочем.

Ситуации в двух странах достаточно схожие. Но не думаю, что белорусские протесты оказывают влияние на людей в России. Скажем так: картинки эти протестов у нас не очень видят, потому что они соответствующим образом интерпретируются в федеральных СМИ. А вот на российскую власть это оказывает пугающее влияние.

У меня нет ожиданий от предстоящих выборов в Беларуси, потому что все может произойти по-разному. Наиболее вероятный вариант, что Александр Лукашенко объявит о своей победе. Победе серьезной, процентов 70-80. И после этого начнется буча. И дальше все будет зависеть от того, какую позицию займут белорусские силовые структуры и Кремль.

В Кремле сейчас отношение к Лукашенко очень сложное и неоднозначное. С одной стороны, ненависть к Лукашенко, причем у них с Путиным это взаимно. Тем более, что последняя ситуация с задержаниями "вагнеровцев" воспринималась как пощечина Кремлю. Этого Лукашенко не простят. Но, с другой стороны, хотят ли они ухода Лукашенко? Не уверен. Потому что Кремлю нужен слабый, карманный Лукашенко. Поэтому что они будут делать, я не знаю.

Татьяна Лазарева, телеведущая:

- Я испытываю солидарность, потому что происходящее в Беларуси очень похоже на ситуацию в нашей стране, хотя страна там гораздо меньше. Единственное, разница может быть в следующем: если раньше это про Беларусь говорили, что там могут задержать за пустой листок бумаги, то теперь и в России такое происходит. Поэтому любопытно посмотреть, чем это закончится в Беларуси. Выборы - это своего рода возможность нам заглянуть в будущее.

Ну и, как мне показалось, в Беларуси протестный процесс в большей степени развивается в соцсетях, чем на улице. За счет того, что страна небольшая и с хорошо покрывается интернетом, в отличие от нашей, люди быстро скооперировались уже онлайн и не столкнулись с такими рисками, которым подвергаются люди, скажем, в Москве.

Они вышли на улицы не просто с раздражением и усталостью, что так жить больше нельзя, а с некоторой конструктивной повесткой. Поддержка этих трех прекрасных женщин, которые собирают огромное количество сторонников, - это оно и есть. Спокойное и рассудительное протестное движение. Право выбора государство может отнять, но свободы выбора отнять не выйдет. Она будет прорываться любым способом.

Юлия Ауг, актриса, режиссер:

Не могу сказать, что я очень пристально слежу за белорусскими выборами, потому что это отдельное от нас государство. Я довольно давно сформировала у себя отношение к любой политической ситуации в другой стране как отдельной от меня и от моего глубокого интереса. Мне кажется, это очень важно для людей, которые живут в России, вообще не лезть в дела сопредельных государств. Даже если они окрашены симпатией. Вот просто - не лезть. Не надо изображать из себя старшего брата.

При этом я отношусь с невероятной симпатией к этим трем прекрасным женщинам из оппозиции, в первую очередь, конечно, к Светлане Тихановской, которая баллотируется на пост президента. Я в принципе за сменяемость власти. Мне кажется, что это один из главных принципов развития демократического общества, поэтому я бы очень хотела, чтобы эта сменяемость сейчас произошла. И у Беларуси есть для этого шансы.

Мне кажется, что протесты в Хабаровске и в Беларуси, сами протестные механизмы - вообще разные. Во-первых, Беларусь по сравнению с Россией - очень небольшое государство. И если говорить о каких-то протестных очагах, то я прекрасно осознаю, что они могут охватить всю страну. А вот в России с ее огромными территориями и даже при условии того, что сейчас Хабаровск так стойко отстаивает свои права на выбор, я понимаю, что на пути к Москве этот протест может заглохнуть.

Александра Ребенок, актриса:

Моя солидарность здесь прежде всего с людьми, для которых роман Саши Филипенко до сих пор актуален. Сейчас белорусы снова выходят на улицы, чтобы мирно напомнить о своем праве на свободу слова и выбора. Их хочется поддержать, показать, что о них знают и специально для них и про них 30 известных артистов читают роман белорусского автора!

Предсказания оставим политологам и астрологам. Мы же читали роман для тех, кому сейчас нужна и важна поддержка. Для тех, кто хочет быть услышанным. Для тех, кто не хочет быть "бывшим сыном" или "бывшей дочерью" своей страны. Для тех, кто хочет жить и мирно идти в будущее, а не застревать в прошлом.