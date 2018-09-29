Вслед за генконсульством США в Петербурге закрывают Англо-американскую школу

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле. С 1 августа этого года официально прекратило свою работу генеральное консульство Великобритании.

"В связи с тем, что Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, то после закрытия данного консульского учреждения отсутствуют юридические основания для функционирования школы", - сообщили агентству в пресс-службе комитета по внешним связям.

Там также заявили, что дополнительные напоминания от подведомственного учреждения "Инпредсервис" в адрес руководства школы о предстоящем прекращении договора аренды направлялись заранее.

В комитете отметили, что срок окончания договора был изначально указан в договоре, но конкретную дату не назвали. "Сроки и условия вывоза мебели и оргтехники из помещений являются предметом для обсуждения между хозяйствующими субъектами. Вопрос относительно дальнейшего использования здания будет решен профильными комитетами администрации Санкт-Петербурга", - сообщили в профильном комитете в ответ на запрос агентства.

Англо-американская школа в Петербурге является филиалом московской школы, которая была основана в 1949 году. По данным местных СМИ, петербургская школа работает с 1975 года, а срок договора истек 27 сентября текущего года.

Как сказано на сайте заведения, школа предлагает международную образовательную программу от дошкольного возраста (4 года) до 12 класса. Ученики школы следуют международной программе, которая включает в себя изучение английского, русского, французского или испанского языков, языкового искусства, математики, социальных наук, музыки, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и физического воспитания.