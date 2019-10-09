Замедление обусловлено рядом факторов, которые усугубляются продолжающимися санкциями. Так, низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли повлияли на более медленный, чем ожидалось, рост ВВП в начале года. Рост розничных продаж замедлился в связи с повышением НДС с 18 до 20%, а промышленная активность снизилась в первой половине года за счет действия соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Кроме того, на ситуации негативно сказалось загрязнение трубопровода "Дружба", через который ведутся поставки нефти в Европу.

В докладе также отмечается, что на экономической активности негативно сказалось ужесточение денежно-кредитной политики в начале года, однако потом Банк России трижды снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 7%. В целом на росте экономики в 2020 году должны положительно сказаться дальнейшее смягчение фискальной и монетарной политики, а также планируемые инфраструктурные проекты.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на 1,7% (на 0,1 п.п. ниже, чем прошлый прогноз), что соответствует прогнозу Минэкономразвития на будущий год. Однако прогноз Всемирного банка на 2021 год остался неизменен - 1,8%, тогда как Минэкономразвития нацеливается на ускорение до 3,1%.

Ситуацию с частными инвестициями в России экономисты Всемирного банка пока оценивают как "прохладную". Причиной является "неопределенность политики", а также перспективы замедления потенциального роста по мере усиления демографического давления и накопления текущих структурных проблем, таких как отсутствие конкуренции.

Более слабый рост экономики в России может потенциально отразиться на странах Центральной и Восточной Европы и Южного Кавказа, которые поддерживают с ней торговые и финансовые связи, Снижение экономической активности в России может привести к сокращению денежных переводов работников, на долю которых приходится важная часть доходов этих стран, в том числе в Киргизской Республике, Молдавии, Таджикистане и Украине.

Как уточнил макроаналитик "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов, прогноз Всемирного банка предполагает ускорение экономики во втором полугодии 2019 года, в том числе за счет опоздавших бюджетных расходов и снижения негативного эффекта от повышения НДС. По словам Мурашова, во втором полугодии рост должен составить около 1,5%, а общий рост за год - чуть больше 1%. Другие эксперты отмечают, что понижение прогноза Всемирного банка может быть обусловлено главным образом плохой внешней конъюнктурой: мировая экономика в целом замедляется, в России наблюдается отрицательная динамика экспорта товаров и услуг.

Влияет на ситуацию и слабый внутренний потребительский и инвестиционный спрос, однако наращивание бюджетных расходов во втором полугодии будет способствовать ускорению экономического роста. Поэтому реалистичными выглядят как прогноз Всемирного банка, так и прогноз Минэкономразвития.