"Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния") и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток", - говорится в постановлении суда относительно каждого из задержанных.
Кроме того, всем четверым запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России, передает "Интерфакс". Таким образом, все четверо участников Pussy Riot получили максимальное наказание, предусмотренное данной статьей. Адвокат осужденных Николай Васильев заявил, что назначенное судом наказание слишком жесткое и он намерен его оспорить в Мосгорсуде.
15 июля на Большой спортивной арене "Лужники" во второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 52-й минуте, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Они бросились к скоплению игроков, прервав атаку сборной Хорватии, и пытались обнимать футболистов.
Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Нарушителей буквально выволакивали с поля за ноги и за руки.
Как оказалось, в акции участвовали члены группы Pussy Riot: Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова. Они утверждают, что своими действиями стремились добиться "освобождения политзаключенных", в том числе голодающего третий месяц в колонии украинского режиссера Олега Сенцова.
В интернете был опубликован видеофрагмент грубого допроса задержанных. "Наручники мне сюда, на обоих! - приказным тоном говорил допрашивавший мужчина. - Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество!"
"А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?" - добавил полицейский. Верзилова переспросил: "Почему?" "По кочану!" - ответил страж порядка.
"Вы Россию подставили под штрафные санкции. Обосрали Россию, да?" - обратился блюститель закона к Верзилову и Никульшиной. Сотрудник МВД также выразил сожаление, что "сейчас не 1937-й год".
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