Врачи спасли ногу пострадавшему в Магнитогорске младенцу

Врачам удалось спасти ногу младенца, найденного под завалами жилого дома в Магнитогорске, состояние ребенка постепенно улучшается. Об этом в субботу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.
© Sputnik / Scanpix

Как пояснили в ведомстве, медики московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отмечают, что за минувшую неделю в состоянии мальчика наметились видимые улучшения. ”Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы”, — отметили в Минздраве.

Там добавили, что ребенок постепенно переходит на самостоятельное питание.

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Ранее в январе сообщалось, что мальчик начал самостоятельно дышать и общаться с мамой.

10-месячного мальчика нашли живым 1 января спустя более чем 30 часов после начала спасательной операции. Ему потребовалась срочная эвакуация в Москву: у ребенка диагностировали закрытую травму головы, множественные переломы, обморожения и общее переохлаждение.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.

Lenta.ru
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