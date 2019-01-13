Врачи спасли ногу пострадавшему в Магнитогорске младенцу

Как пояснили в ведомстве, медики московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отмечают, что за минувшую неделю в состоянии мальчика наметились видимые улучшения. ”Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы”, — отметили в Минздраве.
Там добавили, что ребенок постепенно переходит на самостоятельное питание.
Ранее в январе сообщалось, что мальчик начал самостоятельно дышать и общаться с мамой.
10-месячного мальчика нашли живым 1 января спустя более чем 30 часов после начала спасательной операции. Ему потребовалась срочная эвакуация в Москву: у ребенка диагностировали закрытую травму головы, множественные переломы, обморожения и общее переохлаждение.
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.
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