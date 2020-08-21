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Руководство больницы скорой помощи №1 в Омске, где борются за жизнь известного российского оппозиционера Алексея Навального, не разрешили перевозить его в Германию для лечения.
Aleksejaus Navalno žmona Julija
Aleksejaus Navalno žmona Julija
© AFP / Scanpix

На пресс-конференции 21 августа врачи омской больницы заявили, что не считают это отравлением, пишет Baza.

В анализах крови и мочи Алексея Навального ядов не обнаружено, заявил замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко. Ранее главврач этой же больницы Александр Мураховский заявил, что сейчас рассматривается пять вариантов диагноза Навального, однако ни одного из них он не назвал. Кроме того, он же выступил против транспортировки политика в Германию до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.

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Главный врач посчитал, что состояние Навального нестабильное и он нетранспортабелен, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter утром в пятницу, 21 августа.


Со своей стороны юрист основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter, что главврач больницы заявил родственникам о своей неготовности взять ответственность за перевозку Навального.


Ранее сообщалось, что из Германии в Россию уже вылетел самолет, чтобы забрать Алексея Навального. Предполагалось, что оппозиционера заберут уже сегодня утром. Его планировали доставить в берлинскую больницу Charite.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии утром 20 августа. Самолет, на котором он летел в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Эксперты полагают, что политик стал жертвой отравления. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Deutsche Welle
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