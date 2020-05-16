Врачи Иркутска требуют обещанных доплат за работу во время пандемии

Видеообращение работников скорой помощи Иркутска о невыполнении обещаний о доплатах в условиях пандемии опубликовано в субботу, 16 мая, на странице "Инцидент. Иркутск" в социальной сети "В контакте".
На видео группа врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи в масках держат плакаты, а за кадром женский голос рассказывает, что, по состоянию на 16 мая, обещания о доплатах в размере 25 и 50 тысяч рублей медикам, работающим в условиях пандемии, не выполняются.
Месяц назад президент России Владимир Путин объявил о выделении 10 млрд рублей на доплаты медикам и пообещал, то с апреля по июнь врачи будут получать дополнительно 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - 50 тысяч рублей, а младший медперсонал - 25 тысяч рублей.
По данным российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Иркутской области зафиксировано 526 инфицированных, за последние сутки это число выросло на 25 человек. Всего в России, по официальной статистике, выявлено 272 244 случая.
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