В Москве на 43-м году жизни скончался журналист издания "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов.
Greitoji pagalba, Rusija
© Sputnik / Scanpix

Незадолго до смерти он оставил сообщение в своем фэйсбуке, где описал произошедшее с ним. По словам Виноградова, у него лопнул крупный кровеносный сосуд. Однако врачи приехавшей скорой посоветовали приложить к разрыву мороженную курицу.

В Следственном комитете РФ "Комсомольской правде" сообщили, что по факту смерти журналиста завели уголовное дело и устанавливают обстоятельств произошедшего.

rus.delfi.ee
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