Врач ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.
1 мая Абжелилов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У него остались жена и двое детей.
«Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
В конце марта Единую лигу ВТБ (турнир, проводимый Российской федерацией баскетбола) досрочно завершили из-за распространения COVID-19. Как сообщила генеральный директор турнира Илона Корстин, формального чемпиона определять не станут из-за несоблюдения спортивного принципа.
Первое место в таблице на момент остановки соревнований занимали «Химки» с разницей побед и поражений 18–1. Действующий обладатель титула ЦСКА шел на второй позиции (15–4), замыкал тройку «Локомотив-Кубань» (14–6).
Матчи Евролиги также были приостановлены. В регулярном чемпионате турнира осталось провести шесть туров. Места в плей-офф себе уже гарантировали ЦСКА, испанские «Реал» и «Барселона», израильский «Маккаби» и турецкий «Анадолу Эфес».
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После информации о неразрешенных авиарейсах сообщается о застрявших в аэропортах гражданах Литвы (32)
После того как литовскому туроператору Kidy Tour...
Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве (117)
Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания...
Эксперты: после окончания школы выпускники уедут в Великобританию – Brexit условия не изменил (1)
Сразу после окончания школы выпускников ждет...
Коронавирус диагностировали у второго работника Rimi
16 мая получены результаты исследования и стало...
В Литве открываются санатории, но клиенты не спешат бронировать места: почему? (6)
В Литве смягчают условия карантина. Правительство...