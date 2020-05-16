Врач ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

1 мая Абжелилов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У него остались жена и двое детей.

«Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В конце марта Единую лигу ВТБ (турнир, проводимый Российской федерацией баскетбола) досрочно завершили из-за распространения COVID-19. Как сообщила генеральный директор турнира Илона Корстин, формального чемпиона определять не станут из-за несоблюдения спортивного принципа.

Первое место в таблице на момент остановки соревнований занимали «Химки» с разницей побед и поражений 18–1. Действующий обладатель титула ЦСКА шел на второй позиции (15–4), замыкал тройку «Локомотив-Кубань» (14–6).

Матчи Евролиги также были приостановлены. В регулярном чемпионате турнира осталось провести шесть туров. Места в плей-офф себе уже гарантировали ЦСКА, испанские «Реал» и «Барселона», израильский «Маккаби» и турецкий «Анадолу Эфес».