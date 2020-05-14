Впервые за 10 дней суточное число новых случаев коронавируса в России опустилось ниже 10 тысяч

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек (5527 выписано за сутки). По статистике университета Джонса Хопкинса, Россия уже несколько дней находится на втором месте в мире по числу заболевших. Портал Worldometers, который в своей статистике учитывает данные тестов на антитела, определяет РФ на третье место.

В Москве за последние сутки зафиксировано 4712 новых случаев коронавируса, в Московской области - 918, в Санкт-Петербурге - 460.