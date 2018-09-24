Она напомнила, что специальный федеральный проект в рамках национального проекта "Демография", связанный со здоровым образом жизни, включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой и спортом. По словам Голиковой, повышение возраста продажи алкоголя связано в том числе и с рисками привыкания к нему в раннем возрасте.

По словам вице-премьера, один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%. "Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей", - добавила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что Минздрав создал программу по формированию здорового образа жизни, которую планируется запустить с 1 января 2019 года. Установление порога продажи алкоголя в 20-21 год может стать одной из мер мотивации к здоровому образу жизни. Соответствующая инициатива будет вынесена на всеобщее обсуждение.

"Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно", - резюмировала Голикова.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ объявили, что увеличению употребления алкоголя в России способствует нерегулируемая реклама безалкогольного пива на телевидении. С таким утверждением выступила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Оксана Драпкина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всероссийскому дню трезвости.

"Причем в рекламе безалкогольного пива, например, мы видим на экране, в основном, молодых людей, и, что странно, подается это в сочетании со спортивными мероприятиями, - отметила Драпкина. Это, на мой взгляд, недопустимо".

Руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности РПЦ Валерий Доронкин выразил уверенность в том, что задача такой рекламы - популяризировать продажу алкогольного пива. "Это просто манипуляция и попытка обходить закон, - цитирует его ТАСС.

"Шесть бутылочек пива - это как три буханки хлеба, - заявил на пресс-конференции другой представитель РПЦ, врач-нарколог, протоиерей Григорий Григорьев. - Поэтому надо отдавать себе отчет, какую нагрузку на организм несет употребление пива. Неслучайно такое заболевание, как кардиомиопатия, по сути, открыли в Мюнхене, где исторически было большое употребление пива".

В сентябре 2017 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказывала о задаче снизить потребление алкоголя в России до восьми литров на душу населения в год и переориентировать рынок алкоголя в сторону напитков меньшей градусности.

При этом глава Минздрава отметила, что употребление алкогольных напитков на душу населения в РФ уже существенно снизилось: "У нас в 2008 году было 18 литров на душу населения. В этом году это уже 10,3 литра. Я хочу напомнить, что ВОЗ определила уровень, который является уже опасным для любой нации, это восемь литров на душу населения".

Опрос ВЦИОМ в сентябре прошлого года также показал, что 40% россиян считают принимаемые до сих пор меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкими, а 32% (на 10 п. п. больше, чем в 2006 году) выступают за принудительное лечение алкоголиков.

Кроме того, большинство респондентов (53%) выступили за введение полного запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года, а 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители. Две трети участников этого опроса готовы поддержать новую масштабную антиалкогольную кампанию - безусловно (28%) или с большой вероятностью (36%).

Граждане также желают запрета на рекламу любого алкоголя, ограничения на продажу алкогольных напитков по утрам и повышения цен на них, а также введения уголовной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление на публике в нетрезвом виде.