Возле Кремля задержали участников акции против преследования крымских татар

Участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другие.

Задержанных везут в ОВД "Китай-город".

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации "Хизб ут-Тахрир".