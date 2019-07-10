Возле Кремля задержали участников акции против преследования крымских татар

Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа. Семеро человек задержаны, остальные разошлись, передает корреспондент Дождя.
FSB nusitaikė į Krymo totorius: surengtos 25 kratos, skelbia apie 20 sulaikytų asmenų
© Itar-Tass / Scanpix

Участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другие.

Задержанных везут в ОВД "Китай-город".

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Телеканал "Дождь"
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