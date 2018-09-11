"Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы [его в состав России] немедленно бы, немедленно. Прекратится этот бандитизм очень быстро", — сказал он.

Зюганов добавил, что сначала необходимо признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, как ранее Южную Осетию и Абхазию. Он отметил, что в Донбассе проживают родственники и друзья россиян. Этот регион строила "вся советская страна", подчеркнул политик.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, так как Россия всегда "держит и выполняет" свое слово. Так министр ответил на вопрос о возможном признании "ЛНР" и "ДНР".

В июле агентство Bloomberg узнало, что президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе под эгидой международного сообщества. В свою очередь, Киев предлагал "ДНР" и "ЛНР" автономию в составе Украины.