Восемь лет с отсрочкой: еще одну спасенную в Сирии приговорили в Дагестане

Курбановой не было и 22 лет, когда она уехала в Сирию. Как и во многих подобных историях - вслед за мужем. Ее родители по традиции хотели выдать ее замуж за дагестанца, но девушка выбрала "полурусского" - как называет зятя ее мать Аматулла Абакарова.

"Мать русская, отец таджик. Но у нас такой обычай: не то что за русского, за другую нацию, за другого сельчанина даже вообще не отдают. Я ему так и объяснила. Но они, видимо, влюбились друг в друга. И она нам [сказала]: родители, простите, но я его люблю, уезжаю вместе с ним", - вспоминает Абакарова.

"Мама, ты к нам не можешь приехать"

Как и многие, кто повторил этот путь, молодые люди сначала приехали в Турцию. Какое-то время Муслимат Курбанова писала матери сообщения, уверяла, что у них с мужем все хорошо. Но когда Аматулла Абакарова решила навестить дочь, та неожиданно сообщила: "Мама, ты к нам не можешь приехать. Мы в Сирии и очень хотим вернуться домой".

Абакарова узнала, что у нее будет внук, но мальчик не выжил. Оправившись, Муслимат Курбанова родила девочку - ребенку сейчас нет и восьми месяцев.

С августа этого года в Россию с территорий, ранее подконтрольных "Исламскому государству" (запрещено в России и Британии), вывезли более 100 женщин и детей. Непосредственно этим занимается представитель Чечни в странах Ближнего Востока Зияд Сабсаби - в рамках кампании главы республики Рамзана Кадырова.

Но, в отличие от чеченских женщин, которые сразу отправляются домой, дагестанок задерживают на выходе из аэропорта Грозного - сразу после съемок сюжетов, в том числе для федеральных каналов, которые раньше сопровождали каждый прибывший из Сирии самолет.

Как в гостинице

"Когда в СИЗО пошли [навещать], я сказала: наверно, плохо вам, дочка (в СИЗО Курбанова находилась вместе с грудным ребенком - Би-би-си). Она говорит: "Нет, мама, ты что. Там [в Сирии] мы вообще в таких условиях жили... Здесь мы как в гостинице отдыхаем". Она рассказывала, что там трудно было: самолеты бомбили всех подряд", - рассказывает Аматулла Курбанова.

Но об этом мать долгое время не знала. Однажды Аматулла Курбанова проходила мимо Советского РОВД и случайно увидела на доске "Розыск" фото своей дочери.

Из-за сильного стресса Курбанова, по ее признанию, чуть не попала в психиатрическую больницу: "У нас это считается большим позором, что девочка ушла из дома. Это сейчас я говорю, что это судьба. А тогда я этого не понимала, для меня это большой стресс [был]. Я с людьми общаться не могла, все время жила одна дома, закрывалась. В больницу забрали, лечили. Встала на ноги. Теперь встречаю дочку".

Сейчас Аматулла Курбанова все еще боится за дочку: "Вот домой она приедет... Переживаю, как ее отгородить от всего этого. Чтобы много вопросов не задавали. Все равно все родственники придут, будут спрашивать: почему ты уехала, зачем так маме сделала? Хотя мама-то все перетерпит".

Третий приговор

Приговор Муслимат Абакаровой - уже третий, вынесенный дагестанке, вернувшейся из Сирии. Ранее на такой же срок осудили другую девушку - Загидат Абакарову - она также не будет отбывать наказание, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Первый приговор по аналогичному делу - против Наиды Шайх-Ахмедовой - оказался мягче: девушку приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии с отсрочкой наказания (при этом в суде долгое время отказывались подтверждать эту информацию, в том числе заявляли, что речь идет об ограничении, а не о лишении свободы, но Би-би-си удалось ознакомиться с решением суда).

Ранее по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России об участии в незаконном вооруженном формировании обвиняемому грозило до десяти лет лишения свободы. Сейчас наказание ужесточили, и сроки увеличились - от восьми до 15 лет.

Однако в примечании говорится, что "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления". Именно на основании этого примечания и освобождались от ответственности чеченские женщины, также вернувшиеся из Сирии.