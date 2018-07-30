Восемь человек погибли при пожаре в Сочи, трое в больнице

Восемь человек погибли и трое пострадали в результате пожара в пристройке общепита в Сочи, сообщает пресс-служба мэрии города. К настоящему моменту пожар потушен.
Сочи, Россия
© Reuters/Scanpix

В сообщении мэрии указывается, что все погибшие и пострадавшие - наемные рабочие, предположительно, из стран СНГ.

Также известно, что с места ЧП госпитализированы три человека, в том числе 16-летний подросток.

Следственный комитет сообщил, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным СКР, среди погибших есть ребенок.

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По данным городских властей, пожар произошел во временной металлической конструкции, загоревшейся после возгорания навеса для общепита.

"Временные строения - навес для общепита и металлические конструкции - были обшиты легковоспламеняющимся материалами - сайдингом. Они выгорели полностью", - говорится в сообщении мэрии.

Источник агентства ТАСС сообщил, что большинство погибших, по предварительным данным, являются гражданами Армении. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю, в тушении пожара участвовали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в пожарные службы города в 5:40 утра, а в 7:43 пожар был потушен.

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись с места пожара, на которой видно, что здание полностью сгорело. По данным канала, двое пострадавших получили сильные ожоги, третий - выпрыгнул со второго этажа.

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