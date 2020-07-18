"Воровать нет смысла". Россия заявила, что будет производить оксфордскую вакцину от коронавируса

В пятницу было объявлено, что в том случае, если разработка AstraZeneca и Оксфордского университета окажется удачной, российская компания "Р-Фарм" возьмет на себя часть производства для поставок на российский рынок и многие другие страны.

"В Россию осуществлена передача клеточной линии и аденовирусного вектора, здесь планируется производить антиген и выпускать готовую лекарственную форму, - сказано в пресс-релизе компании. - Предполагается организация экспорта более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и стран СНГ".

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По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева это отчетливо демонстрирует, что России нет смысла пытаться украсть научные разработки, как о том заявили сразу несколько западных спецслужб. "Не нужно воровства и секретов, - сказал Дмитриев в эфире британской радиостанции Times Radio. - Все уже передано "Р-Фарм" - компании из нашего портфолио, которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России.

Как делают российскую вакцину?

РФПИ - инвестиционная структура, созданная правительством России - вместе с "Р-Фарм" работает над строительством нового завода в Ярославле для производства вакцины от коронавируса. Это - часть научно-технологической гонки для разработки и производства российской вакцины.

Лидерами в ней считаются научный центр имени академика Гамалеи в Москве и центр "Вектор" в Новосибирске. Научные разработки нуждаются в миллиардных вложениях в масштабирование вакцины - сложный биотехнологический процесс, который займет несколько месяцев.

РФПИ и "Р-Фарм" заключили соглашение о работе с центром им. Гамалеи. В завод обе структуры вкладывают 4 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда пообещал дать Сбербанк. В сообщениях о начале строительства завода в июне уже указывалось, что он будет выпускать препараты и на экспорт.

Что известно о компании "Р-Фарм"

"Р-Фарм" - один из крупнейших российских дистрибьюторов и производителей лекарств. Основной владелец компании - Алексей Репик, который также возглавляет организацию бизнесменов "Деловая Россия". Он занимает 48 место в рейтинге крупнейших бизнесменов России по версии Forbes.

10% компании в 2017 году было продано японской Mitsui & Co.

В июле компания зарегистрировала препарат от коронавируса "Коронавир", в основе которого - действующее вещество фавипиравир. В Японии этот препарат был признан неэффективным при коронавирусе - такой вывод сделал институт Фуджита после клинических испытаний с участием 89 пациентов.

Но в российской "Химрар" (у этой компании есть совместное предприятие с РФПИ "Кромис", которое тоже зарегистрировало фавипиравир) сообщили "Коммерсанту", что данные японского исследования - предварительные.

Разные разработки, один метод

Разработки AstraZeneca/Оксфордского университета и центра им. Гамалеи объединяет метод, обе используют модель вакцины на основе аденовируса. Как говорят эксперты, оборудование для производства двух вакцин будет практически идентичным.

"В принципе возможно наладить производство за несколько месяцев. Важно, что это будет новые производственные линии по международным стандартам - это очень хорошая новость. Международное производство, международное качество, международная вакцина - считаю эту новость исключительно позитивной для России и мира", - говорит Антон Гопка, сооснователь американского биотехфонда ATEM Capital.

"Очень правильно, что заранее начали заниматься наладкой производства, это сократит процесс. Тестирование вакцин ускорить сложно. Ускорить можно только бюрократические процессы. В производстве много административных вопросов, которые можно ускорить", - подчеркнул Гопка.

В гонке за получением вакцин AstraZeneca пока что ближе к фишишу, так как перешла к третьей, заключительной стади клинических исследований - тестирванию вакцины на больших, в несколько тысяч, группах добровольцев. Российские ученые пока что закончили только первую стадию - на прошлой неделе было объявлено о том, что испытания безопасности вакцины для человека были закончены на группе в 18 испытуемых.

Это не мешает представителям центра им. Гамалеи периодически выступать с заявлениями о том, что клинические исследования закончатся уже в августе, а массовое производство вакцины начнется уже в середине осени. Некоторы аналитики находят эти заявления чрезмерно оптимистическими.

"Наладка производства вакцины обычно начинается после успешного завершения клинических исследований и обычно требует еще года.

Технологии производства для аденовирусных вакцин непросты, это сложный биотехнологический продукт. Масштабирование производства — сложная задача и негарантированная с точки зрения сроков", - предупреждает г-н Гопка.

Представители компаний на биотехнологическом рынке говорят, что пока ни одна из разработок не имеет твердой гарантии успеха и воплощения в производство. Но в чрезвычайной ситуации пандемии и на Западе, и в России развертывание мощностей под препараты, еще не прошедшие все испытания, началось заранее. Наличие масштабного соглашения с AstraZeneca, говорят некоторые из опрошенных экспертов, дает какую-то гарантию того, что российские вложения в строительство новых вакцинных линий не пропадут.

Вопрос о том, не будут ли в какой-то момент соревнваться за эти линии зарубежные и российске разработки. Одним из факторов, который будет учитываться даже если первые партии вакцины AstraZeneca можно будет поставлять на российский рынок (подтверждения этому от Р-Фарм пока получить не удалось) будет более высокая цена такого препарата.

"Надо учитывать, что в случае вакцины AstraZeneca цена будет определяться в Лондоне, если не будет каких-то особых соглашений. Как правило, компании "Большой фармы" оставляют вопросы ценообразования за собой, соответственна, цена вакцины AstraZeneca может быть высокой, они не смогут сделать принципиально иную цену для России, чем для своего домашнего рынка. Цена российской вакцины будет решаться в России", - объясняет Антон Гопка.

И торговать, и воровать?

Тем не менее британские СМИ утверждают, что заключение контракта между AstraZeneca и "Р-Фарм" и российские хакерские атаки - это не связанные между собой вещи, и при помощи нынешних заявлений Россия пытается отвлечь внимание от своей теневой деятельности.

В четверг три спецслужбы - американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций - одновременно заявили о хакерских атаках на научные лаборатории западных стран со стороны группировки Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.Какие именно научные учреждения были атакованы, не уточнялось.

Специалисты по кибербезопасности предполагают, что Cozy Bear связан с Федеральной службой безопасности. Российские власти неоднократно отрицали утверждения, что занимаются хакерской деятельностью.

Газета Times пишет со ссылкой на свои источники в британских спецслужбах, что "соглашение между компаниями не имеет отношения к опасениям относительно атак связанной с Кремлем группировки Cozy Bear на западных ученых". По утверждениям издания, российские хакеры предпринимали "постоянные и настойчивые" атаки на исследовательские лаборатории с февраля этого года. Новая сделка "их не оправдает", - цитирует газета своего источника.

Ведущий Times Radio Джон Пинар спросил Кирилла Дмитриева, не считает ли он фантастическими опровержения заявлений сразу трех западных спецслужб, подтвержденных позицией политических лидеров этих западных стран. Глава Российского фонда прямых инвестиций ответил: "Это простой факт, о котором вы не говорите. Он состоит в том, что оксфордская вакцина - часть соглашения между AstraZeneca и "Р-Фарм" о производстве вакцины в России со всеми технологиями, со всеми ноу-хау. Поэтому ничего не нужно воровать".

В ответ на это Пинар возразил, что Россия, возможно, полностью не уверена в своих собственных разработках, особенно с учетом высокого числа заболевших Covid-19 россиян, поэтому заинтересована получить как можно больше информации об исследованиях в других странах. Дмитриев ответил, что в России - один из самых низких уровней заражаемости коронавирусом в мире.