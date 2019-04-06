Володин предложил расширить возможности Госдумы влиять на состав правительства

Соответствующие изменения должны быть внесены в Конституцию страны, заявил политик в интервью официальному сайту Госдумы.

По его словам, в настоящее время Госдума лишь дает одобрение кандидатуры премьер-министра, а тот, в свою очередь, предлагает президенту России людей на посты министров.

"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства", - цитирует слова Володина издание.

"Это новое предложение", - сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея Володина с Кремлем.

Также, считает председатель Госдумы, в Конституции нужно детализировать положения по поводу ежегодного отчета правительства перед нижней палатой.

В нынешней редакции основного закона (пункт "в" статьи 103, пункт "а" статьи 114) говорится, что Белый дом должен представлять подобные отчеты каждый год. Очередной отчет кабмина намечен на 17 апреля.

Кроме того, парламентарии еженедельно приглашают министров и представителей силовых ведомств на правительственный час. В рамках формата гости нижней палаты представляют доклад по заданной теме и отвечают на вопросы депутатов.

"Это приятная новость"

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев поддержал предложение Володина. "Это усилило бы контроль за работой исполнительной власти со стороны общества", - сказал он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также поддержал идею закрепить в Конституции право Госдумы участвовать в назначении членов правительства.

"Это приятная новость. Я давно говорил, что правительство не может работать эффективно без контроля законодателей", - заявил Зюганов агентству, отметив, что "любая исполнительная власть без контроля или сопьется, или проворуется".

Предложения Володина по усилению контроля Госдумы над правительством также поддержали в "Справедливой России".

Разнос министру Орешкину

В начале марта депутаты не приняли доклад министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа, и предложили ему выступить с ним повторно.

Володин прервал выступление Орешкина и сказал, что тот не смог раскрыть обсуждаемую тему.

Министр зачитал в Думе доклад о приоритетах социально-экономического развития и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Однако на вопросы депутатов, затрагивающие широкий спектр тем, Орешкин не смог, заявив, что готов говорить только о тех направлениях, которые затронуты в докладе.

Володин предложил провести с Орешкиным еще один правительственный час - в конце марта или начале апреля. Глава ведомства не стал возражать.

3 апреля РБК со ссылкой на минэкономразвития сообщил, что в ведомство пока не поступало приглашение на новый правительственный час.