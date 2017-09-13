В пресс-службе МЧС по Москве Би-би-си сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию о массовых эвакуациях. Представитель пресс-службы добавил, что "выезды на места" были, однако сотрудники МЧС не проводили пока никакие работы из-за отсутствия приказа. Как утверждает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник, всего из-за сообщений о минировании в общественных местах в Москве эвакуировали около 15 тысяч человек.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, оперативные службы столицы проверяют 23 объекта с массовым пребыванием людей после анонимных телефонных звонков с угрозами минирования. "Интерфакс" сообщил, что за день правоохранительные органы получили более 30 анонимных звонков с сообщениями о бомбе.

Э - эвакуация 😱 . . #капитолийвернадского #эвакуация #капитолий Публикация от Maria Rozova (@sunny_ro_mashka) Сен 13 2017 в 6:31 PDT





В Москве идет эвакуация пассажиров на Ярославском и частично на Казанском вокзалах из-за сообщений о минировании, заявили РИА Новости в пресс-службе РЖД. В компании добавили, что проверка прошла на Киевском вокзале, но сейчас он работает в обычном режиме. Эвакуация не повлияла на движение поездов, добавили в РЖД.

Как передает корреспондент Русской службвы Би-би-си, на Ярославском вокзале "по техническим причинам" закрыты кассовый зал и основной зал здания. При этом доступ на перроны вокзала открыт, а поезда отправляются по расписанию. Сотрудник полиции подвердил корреспонденту Би-би-си, что здание вокзала закрыто из-за сообщения о минировании.

Казанский вокзал, по словам корреспондента Би-би-си, открыт.

У Курского вокзала корреспондент Русской службы заметил пожарные машины. По ее словам, на станции метро "Курская" сотрудники полиции объявляли, что вокзал закрыт. Тем не менее в 17:50 мск вокзал принимал пассажиров и отправлял поезда. Торговый центр "Атриум", который находится прямо напротив вокзала, закрыт. Сотрудники ожидают его открытия на улице.

"В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади", - рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что эта информация проверяется.

По данным Интерфакса, к 16:00 мск в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва на Ярославском, Киевском и Курском вокзалах, в Российском государственном социальном университете, Первом Московском медицинском университете имени Сеченова, а также в ТЦ "Капитолий", "Европейский" и "Метрополис".

"С учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными", - заявил осведомленный источник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил, что оперативные службы в среду получили сообщения о минировании. По его словам, речь в сообщениях шла о Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, торговых центрах "Метрополис", "Афимолл сити" и "Город", а также из МГМУ им. Сеченова. Собеседник РИА Новости также рассказал о поступлении угрозы взрыва на радиорынке в Митино.

Собеседник ТАСС добавил, что правоохранительные органы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Щелково" на Щелковском шоссе, в ТЦ "Фестиваль" на Мичуринском проспекте и в ГУМе рядом с Красной площадью. Позднее Федеральная служба охраны подтвердила информацию о звонке с угрозой минирования ГУМа. Представитель пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО) подтвердил РИА Новости, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ГУМе

В московском аэропорту Шереметьево из-за анонимного звонка об угрозе безопасности пассажиров были усилены меры безопасности, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. "Оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить", - сказал собеседник.

Корреспондент Би-би-си рассказал об эвакуации ТЦ "Кожевники" рядом с Павелецким вокзалом.

Руководитель пресс-службы МГМУ им. И.Сеченова Борис Давыдов подтвердил агентству Москва, что из одного из корпусов учебного заведения эвакуировали около тысячи человек. "Около трех часов в наш call-центр поступил анонимный звонок с сообщением о том, что заложена бомба. По системе оповещения были проинформированы соответствующие органы, проведена эвакуация людей из здания, сейчас работают спецслужбы", - сказал Давыдов.

Позднее об эвакуации сообщили в московском МГИМО, а также Российском экономическом университете им. Плеханова.

Молния! Вот как забрать машину с подземной парковки? Мне на работу нннада 😣😨🙈🔥 #эвакуация#афимоллсити #пожарнаятревога Публикация от Елена Миленко (@elenamilenko) Сен 13 2017 в 5:59 PDT





Собеседники ТАСС в правоохранительных органах отметили, что большинство сообщений поступили практически одновременно. "По всей видимости, это ни что иное, как телефонный терроризм, но все такие сообщения должны быть проверены", - сказал один из источников агентства.

Ранее сообщения о минировании поступили в государственные, образовательные и развлекательные учреждения в десятках городах России. Массовые эвакуации начались вечером 10 сентября. Звонки о заложенных бомбах зафиксировали в Перми, Владивостоке, Красноярске, Брянске, Екатеринбурге, Новосибирске, Магадане, Уфе, Омске, Челябинске и других крупных городах. Ни в одном из этих случаев сообщения не подтвердились.

В нескольких регионах были возбуждены дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о массовых телефонных звонках спецслужбам.

#Метрополис#эвакуация#мчс где вы#работа на второй план Публикация от Дмитрий (@mrmaloyy) Сен 13 2017 в 6:19 PDT





Источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что вал звонков о минировании мог быть организован из-за рубежа. Источник в правоохранительных органах заявил "Коммерсанту" о проверке версии, согласно которой акция спланирована и осуществлена с помощью средств IP-телефонии.

Ряд СМИ также сообщил, что эвакуации могут проводиться в рамках учений, которые проводит минообороны. В оборонном ведомстве в разговоре с "Коммерсантом" опровергли какую-либо причастность к происходящему.