Как следует из доклада военного ведомства «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году», о котором пишет газета «Коммерсантъ», в целом состояние военно-морского флота России признано удовлетворительным. В качестве положительных моментов называются поддержание технической готовности существующих кораблей и появление пяти новых — подлодок «Великий Новгород» и «Колпино», фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также морского тральщика «Обухов».

Немалую обеспокоенность у авторов доклада вызвало навигационно-гидрографическое обеспечение флота. Так, доля катеров, прошедших установленные сроки службы, достигла 87% и отчасти исправить ситуацию удается лишь благодаря модернизации.

К тому же «в кризисном состоянии» находятся «глобальные информационные системы» для нужд флота. В докладе указывается, что новая техника не поступает, а старую уже пора списывать.

Главную проблему в Минобороны видят в арктическом и тихоокеанском региональных управлениях, где возможностей гидроакустического комплекса «Северянин» и электромагнитной станции «Анаконда» не хватает для прикрытия всех направлений. Вдобавок там нет пограничных ледоколов, не хватает мореходных кораблей и пограничных катеров.

При этом военные указывают, что, несмотря на множество стоящих перед страной вызовов, в ближайшей перспективе возможность «широкомасштабных военных действий» против России с морских и океанских направлений маловероятна.

По данным издания, документ уже направлен членам Морской коллегии при правительстве. Затем он, возможно, попадет к президенту Владимиру Путину.

Источники издания, близкие к Главному штабу ВМФ, признают, что решить проблемы с обновлением флота быстро не удастся. Есть вопросы со сдачей кораблей, в том числе двух фрегатов проекта 22350, большого десантного корабля, а также головного судна обеспечения.

В «гражданской» части доклада проблем также хватает. Речь идет об износе на 80% научно-исследовательских судов, заменить которые нечем из-за отсутствия бюджетных средств. Все это грозит тем, что «в ближайшие годы могут остановиться все экспедиции по мониторингу внутренних морских вод и территориального моря России». В докладе выражается надежда на федеральную целевую программу «Мировой океан», которая предусматривает строительство судов нового поколения.