Военные объекты в России начали охранять с помощью "умных часов"

Система была спроектирована совместно с Управлением службы войск и безопасности военной службы специально для охраны стационарных военных объектов. С помощью устройства военнослужащие, например, смогут своевременно сообщать о нападениях на пост и других происшествиях.
Данные будут передаваться по защищенному каналу цифровой связи. При этом солдаты смогут получать распоряжения и приказы военного начальства.
В Минобороны ожидают, что внедрение новой системы позволит повысить уровень охраны военных объектов. Первыми новый девайс получат части, дислоцированные в Крыму. Это объясняется тем, что после присоединения полуострова к России на нем сохраняется высокая диверсионная угроза.
Кроме того, умными часами-браслетами должны быть оснащены все военные объекты Восточного военного округа, в том числе расположенные на Курилах. Об этом еще в 2016 году сообщал Спецстрой.
Также сообщалось, что комплекс уже применяется для охраны важнейших военных объектов, например, Национального центра управления обороной России в Москве, а также парка "Патриот" в Кубинке.
В феврале этого года стало известно, что "умные часы-браслеты" дистанционной системы охраны "Стрелец часовой" имеют все военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов.
Помимо вооруженных сил интерес к устройству проявили МВД и Росгвардия, передавало РИА "Новости".
Новый гаджет был показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в Подмосковье. "Стрелец-Часовой" обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 50 километров от штаба. В каждый браслет встроен модуль системы ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать местонахождение носителя. Система способна работать при температурах до минус 50 градусов. В Минобороны уверяют, что на сегодня данный комплекс не имеет аналогов. Общая стоимость контракта по разработке, производству и поставке интерактивных браслетов составит почти 700 млн рублей.
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