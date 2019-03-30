Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В 30 марта совершил первый полет, сообщил "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина".
© AFP/Scanpix

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества и приземлился там же. При полете присутствовали главы Минобороны и Минпромторга.


Вылет был запланирован на 9:00 по Москве, но был отложен из-за погодных условий, пишет РИА Новости.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период; предполагается, что он заменит Ан-24 и Ан-26. Его разработка началась в 1990-е годы; в 2004-м он победил на конкурсе Минобороны на разработку легкого военно-транспортного самолета. Сроки проведения испытаний и запуска самолета в производство неоднократно откладывались.

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