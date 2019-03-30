Самолет поднялся в воздух с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества и приземлился там же. При полете присутствовали главы Минобороны и Минпромторга.
А вот так он выглядел сегодня в небе Воронежа pic.twitter.com/IXAP65e49p— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.
Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В! pic.twitter.com/2jRP3NHiCE— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.
Вылет был запланирован на 9:00 по Москве, но был отложен из-за погодных условий, пишет РИА Новости.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период; предполагается, что он заменит Ан-24 и Ан-26. Его разработка началась в 1990-е годы; в 2004-м он победил на конкурсе Минобороны на разработку легкого военно-транспортного самолета. Сроки проведения испытаний и запуска самолета в производство неоднократно откладывались.
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на...
В Москве загорелся спорткомплекс "Олимпийский" (1)
В Москве начался пожар в спорткомплексе "Олимпийский"....
Военно-транспортный Ил-112В совершил первый полет (8)
Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В...
Центр "Досье" приостановил расследование гибели журналистов в ЦАР
Центр "Досье" приостановил расследование гибели...
Учителя поддержали полуголыми ФОТО коллегу, уволившуюся из-за снимков в купальнике и мини (2)
Российские учителя поддержали флешмобом коллегу из...
TOP новостей
В Вильнюсе отметили 15-летие вступления Литвы в НАТО (368)
В субботу в столице Литвы прошли торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (159)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (54)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (29)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...