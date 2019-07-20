В самолете Sukhoi Superjet 100, летевшем из Южной Кореи во Владивосток, лопнуло стекло в кабине пилотов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Lėktuvas Sukhoi Superjet 100
© AFP/Scanpix

Перед посадкой "командир сообщил о растрескивании лобового стекла", рассказал источник. Лайнер совершил посадку в штатном режиме.

РЕН-ТВ сообщает, что с лопнувшим стеклом приземлился самолет авиакомпании "Якутия".

На борту воздушного судна находились около 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.

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