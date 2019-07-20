Перед посадкой "командир сообщил о растрескивании лобового стекла", рассказал источник. Лайнер совершил посадку в штатном режиме.
РЕН-ТВ сообщает, что с лопнувшим стеклом приземлился самолет авиакомпании "Якутия".
На борту воздушного судна находились около 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.
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