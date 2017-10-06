Во Владимирской области поезд врезался в автобус, погибли 16 человек

Среди жертв - граждане Узбекистана и водитель из Казахстана.
В автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана, один из водителей погиб, сообщил представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
"Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы", - заявили в СКР.
ДТП произошло около 3:30 на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.
Автобус в казахстанскими номерами, следовавший в Москву, выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.
Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что у автобуса Mercedes произошла поломка, в момент столкновения он находился на железнодорожном переезде.
"Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Маргарита Шляхова.
По сообщению пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), дежурный по переезду включил сигнал, уведомляющий машинистов поездов о преграде на пути, а машинист поезда применил экстренное торможение, подавая световые и звуковые сигналы. Расстояние до полной остановки состава оказалось недостаточным.
Поезд проехал еще 200 метров в режиме экстренного торможения, утверждает источник агентства Интерфакс. По его словам, автобус после столкновения был отброшен на 30 метров.
Пострадавших среди пассажиров поезда нет, заявили в полиции. Источник Интерфакса говорил, что машинисты получили травмы.
Спасатели развернули пункт временного размещения в Доме культуры Покрова. "Сейчас там размещены 34 человека. С ними работают психологи", — рассказали в департаменте здравоохранения области.
Собеседник агентства сообщил также, что движение поездов дальнего следования и электричек в районе катастрофы перекрыто в обе стороны.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, которое привело к гибели людей.
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