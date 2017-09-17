На фотографиях видно, что территорию дома на юго-западе Франции покинули строители. Имя предполагаемого заказчика виллы Артура Очеретного также исчезло с забора.
Издание «Собеседник» называло Артура Очеретного мужем Людмилы Путиной . В апреле Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что еще в 2013 году Очеретный купил виллу во Франции за шесть миллионов евро.
Вилла расположена на первой береговой линии Атлантического океана. Реконструкцию дома нужно было согласовывать с местными властями, так как он признан архитектурным памятником. Из расследования OCCRP следовало, что в проекте реконструкции были указаны данные человека, полностью совпадающие с именем, фамилией и датой рождения Артура Очеретного.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности подчеркивал, что Очеретный, будучи частным лицом, не обязан отчитываться о своих доходах. Он возглавляет фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», однако его бизнес-проекты, как говорилось в расследовании, не были успешны.
Официально Путина не связана с этим фондом, но СМИ неоднократно называли ее негласной покровительницей «Центра развития межличностных коммуникаций». Она принимала участие в мероприятиях, организованных центром, однако еще будучи первой леди редко появлялась на публике.
В расследовании говорилось, что в разные годы «Центр развития межличностных коммуникаций» получал крупные контракты. Например, в 2015 году московское правительство выделило ему 62 миллиона рублей на «создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе», а в 2012 году дочерняя структура РЖД перечислила центру 25 миллионов рублей.
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