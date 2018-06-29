"Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", — сообщил собеседник TACC. Официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны пока нет.
Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" — трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей". Она разрабатывалась с середины 1990-х годов Московским институтом теплотехники.
По данным СМИ, ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. С 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков "Булавы", часть из которых прошла неудачно. Так, в августе 2011-го ракету не удалось запустить. А во время запуска в сентябре 2013 года у ракеты в полете выключились двигатели, и она упала в Северный ледовитый океан.
Последнее испытание состоялось 22 мая 2018 года. Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" произвел залповый пуск сразу четырех ракет Р-30.
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