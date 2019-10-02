Министерство финансов России внесло в Госдуму РФ проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который заметно ужесточит налоговое законодательство страны.
Karo veterano pensija Rusijoje
© Sputnik/Scanpix

Как сообщает РБК во вторник, 1 октября, в случае принятия проекта платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Сейчас для утраты "налоговой связи" с Россией надо провести в стране менее 183 дней.

Таким образом, если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом, но даже если он находился в РФ менее 90 дней, его все равно будут считать налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России. Устаревший критерий по числу дней позволяет легко обойти закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и не платить налоги. "Одной из "деофшоризационных" стратегий для состоятельных бизнесменов была "потеря" российского налогового резидентства", - приводит издание слова эксперта Виктора Калгина.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заметил, что многие предприниматели пользуются старыми правилами, чтобы не отчитываться налоговой службе об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Силуанов заявил, что одна из причин ужесточения налоговых условий - заставить российских бизнесменов, "которые в одно время убежали на Запад", вернуться в РФ. Эксперт Виктор Калгин полагает, что ужесточение правил приведет и к росту споров с другими юрисдикциями о получении преимущественного права на налогообложение. Участятся случаи двойного или даже многократного резидентства, когда Россия наряду с другими странами будет претендовать на налоги одного гражданина.

Deutsche Welle
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