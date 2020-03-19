Власти РФ опровергают смерть пациентки из-за коронавируса

Погибшую в четверг, 19 марта, 79-летнюю жительницу Москвы, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, не стали включать в статистику гибели от последствий COVID-19. Как сообщили информационным агентствам в оперативном штабе российской столицы по борьбе с коронавирусом, летальных исходов в России не зарегистрировано. Причиной смерти инфицированной пациентки врачи назвали оторвавшийся тромб.
Ранее в том же штабе журналистам сообщили, что женщина, которая была госпитализирована 13 марта, скончалась в результате тяжелой пневмонии. Она имела целый ряд хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальную гипертензию, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническую легочную гипертензию, моче-каменную болезнь, цереброваскулярную болезнь.
Общее число зараженных SARS-CoV-2 в РФ составляет 199 человек. За сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения опасной инфекцией. 9 человек считаются полностью выздоровевшими.
TOP новостей
На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится (17)
В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был...
Маршруты людей, у которых диагностировали коронавирус: появились новые места (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...
В Литве действует новое правило: в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек
В четверг в Литве принято новое распоряжение - в парках...
Вильнюсский муниципалитет обратился к жителям: если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности (10)
19 марта Вильнюсский муниципалитет распространил новое...
В Литве подтвердили два новых случая коронавируса всего 36 (57)
Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...