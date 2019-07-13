Власти предупредили организаторов встречи с независимыми кандидатами в Москве

Прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Им напомнили об ответственности за нарушение действующего законодательства. "Прокуратура выносит предостережение кандидатам, которых не пускают на выборы. А тем, кто их незаконно не пускает и единороссам, подделавшим подписи, она предостережение не выносит", - написал оппозиционный политик Алексей Навальный в своем микроблоге Twitter в пятницу, 12 июля.

Штаб Навального в Москве намерен 14 июля провести в Новопушкинском сквере встречи избирателей с независимыми кандидатами.

В числе тех, кому было вынесено предупреждение, - оппозиционный политик Илья Яшин. Нескольким часами ранее он сообщил, что не допущен к выборам в Мосгордуму. По словам Яшина, во время заседания рабочей группы избиркома 11,4% подписей в поддержку оппозиционера были признаны недействительными, при максимально допустимом браке в 10 процентов. Политик подчеркнул, что большинство подписей забраковано "с помощью базы МВД", при этом самому Яшину или его представителям не дали возможность контролировать проверку по этой базе.

Накануне сто муниципальных депутатов российской столицы потребовали от Центральной избирательной комиссии РФ и Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. "Только в этом случае избирательные права москвичей будут соблюдены, а члены избирательных комиссий и чиновники мэрии сохранят свое лицо", - подчеркивается в обращении.