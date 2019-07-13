Прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Им напомнили об ответственности за нарушение действующего законодательства. "Прокуратура выносит предостережение кандидатам, которых не пускают на выборы. А тем, кто их незаконно не пускает и единороссам, подделавшим подписи, она предостережение не выносит", - написал оппозиционный политик Алексей Навальный в своем микроблоге Twitter в пятницу, 12 июля.
Штаб Навального в Москве намерен 14 июля провести в Новопушкинском сквере встречи избирателей с независимыми кандидатами.
В числе тех, кому было вынесено предупреждение, - оппозиционный политик Илья Яшин. Нескольким часами ранее он сообщил, что не допущен к выборам в Мосгордуму. По словам Яшина, во время заседания рабочей группы избиркома 11,4% подписей в поддержку оппозиционера были признаны недействительными, при максимально допустимом браке в 10 процентов. Политик подчеркнул, что большинство подписей забраковано "с помощью базы МВД", при этом самому Яшину или его представителям не дали возможность контролировать проверку по этой базе.
Накануне сто муниципальных депутатов российской столицы потребовали от Центральной избирательной комиссии РФ и Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. "Только в этом случае избирательные права москвичей будут соблюдены, а члены избирательных комиссий и чиновники мэрии сохранят свое лицо", - подчеркивается в обращении.
Власти предупредили организаторов встречи с независимыми кандидатами в Москве
Штаб Навального в Москве 14 июля проводит встречу...
В России не досчитались 50 млн долларов из-за "грязной нефти" (7)
Из-за скандала с загрязнением нефти в трубопроводе...
Российские военные и историки подтвердили: "крупнейшее танковое сражение" у Прохоровки - это миф (227)
Попытка немецких и британских историков высказать...
ВИДЕО: В подмосковных Мытищах произошёл пожар на ТЭЦ (1)
В подмосковных Мытищах наблюдается столб огня высотой...
Возле Кремля задержали участников акции против преследования крымских татар (8)
Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с...
TOP новостей
Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев (16)
Паланга , которая в былые времена славилась...
Линкявичюс: планы России в связи с празднованием взятия Вильнюса и Каунаса – неприемлемы (132)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал...
Финал праздника Науседы: праздничный пир и таинственное прощание Грибаускайте (92)
Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...
Власти Литвы выплатами будут поощрять усыновление детей старшего возраста (1)
Со следующего года жители Литвы , которые усыновили...
Банк Revolut оборудует в Вильнюсе новый офис (5)
Банк Revolut Bank , который обосновывается в Литве ,...