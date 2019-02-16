"Бегловщина в действии - устанавливают полицейское государство в отдельно взятом городе. В Москве, напомню, Марш согласовали, хотя и после переговоров. А тут - ни в какую. Беглов [врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - прим. NEWSru.com] и его компания, видимо, смертельно боятся любых оппозиционных акций в центре, а тем более - массовых", - возмутился политик.

Он не уточнил причину отказа и назвал "издевательским ответом" предложение властей провести акцию памяти в Полюстровском парке в удаленном от центра Красногвардейском районе Петербурга. Организаторы намерены оспорить решение властей в суде. Иск планируется подать уже в понедельник, 18 февраля.

Как пишет "Новая газета", оргкомитет предлагал три маршрута в центре города: от концертного зала "Октябрьский" на Лиговском проспекте до храма Спаса на Крови и Конюшенной площади, либо оттуда же - до Спасо-Преображенского собора, а также от Кронверкского проспекта до Марсова поля.

Организаторы также подавали отдельную заявку на проведение митинга, если шествие не согласуют, с указанием шести возможных площадок, передает "Эхо Москвы". Марш планируется провести вопреки запрету властей.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил недоумение по поводу отказа властей. Он написал в своем Facebook, что такие действия противоречат заявлениям, сделанным Бегловым на выездном заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества в октябре прошлого года.

Вероятно, имеется в виду предложение врио губернатора изменить городской закон о митингах, "чтобы внести порядок, чтобы не было ни с той, ни с другой стороны нарушений". "Просто надо один раз договориться, как действовать <...> по правилам, и соблюдать эти правила - как государственной власти, так и общественным политическим организациям", - сказал тогда Беглов (цитата по ТАСС).

Омбудсмен Шишлов выразил надежду, что "согласованное решение о проведении памятной акции будет найдено". "Полагаю, что одним из возможных вариантов могло бы стать проведение акции, как и в 2018 году, на площади Ленина", - добавил уполномоченный.

Напомним, в Москве марш памяти Немцова начнется в 13:00 24 февраля и пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Предполагаемое число участников - до 30 000 человек.

Организаторами акции выступают представители партий "Парнас", "Яблоко", Партии перемен, Либертарианской партии, "Партии 5 декабря", Фонда борьбы с коррупцией и правозащитного центра "Мемориал".

Известно, что акции памяти Немцова также пройдут в Саратове и Перми. Саратовские власти тоже перенесли митинг из центра города, заявив, что предложенный организаторами сквер якобы уже занят на 24 февраля, пишет Free-news-Volga.

В Перми мероприятие пройдет в виде шествия от мемориала "Скорбящей Матери" до памятника жертвам политических репрессий. После этого состоится митинг, сообщает портал ProPerm.ru.

Во Владивостоке акцию не согласовали под тем предлогом, что региональный закон о "Публичных мероприятиях в Приморском крае" не позволяет организовать мероприятие на пешеходной части улицы, пишет издание "Сибирь.Реалии".

Региональный координатор движения "Открытая Россия" Андрей Яроцкий отметил, что в прошлом году этот же департамент разрешил аналогичную акцию. Отказ планируется обжаловать в суде. Организаторы также подали уведомление на митинг во Владивостоке.

В Кирове марш памяти Немцова запретили по той причине, что все три маршрута, предложенные организаторами, проходят менее чем в 100 метрах от образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций, где массовые акции запрещены. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил один из заявителей акции Вадим Ананьин. При этом администрация не предложила альтернативные маршруты. Вместо марша в Кирове планируется провести пикет у здания городской администрации.

А в Нижнем Новгороде оппозиционеры сами отказались от проведения акции. Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Олег Родин пояснил "Коммерсанту - Поволжье", что организаторы не хотят "повторения прошлогодней истории". Тогда один из участников несанкционированного властями шествия Дмитрий Калинычев получил штраф в 150 тысяч рублей.

"Чтобы выплатить это штраф, мы даже объявили сбор средств в социальных сетях. Еще несколько человек получили штрафы до 20 тыс. руб.", - добавил Родин.

Кроме того, Калинычев и еще трое гражданских активистов - Станислав Дмитриевский, Илья Мясковский и Сергей Новиков были приговорены к 20 суткам административного ареста. По словам Олега Родина, в этом году вместо марша в день памяти Бориса Немцова будет организован мемориал на Театральной площади.

Общественные деятели повторили просьбу увековечить память Немцова

1 февраля "Новая газета" опубликовала открытое письмо общественных деятелей мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить мемориальный знак на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов, и "рассмотреть иные предложения" по увековечению его памяти.

Подписавшиеся также потребовали обеспечить общественный порядок на месте народного мемориала, который регулярно подвергается погромам, и "наказать давно известных погромщиков", в том числе радикалов из группы SERB.

Нападения на мемориал "совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы", констатировали авторы письма. Они отметили, что в Москве увековечена память бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса и убитого экс-главы Чечни Ахмата Кадырова, но "память о Борисе Немцове волнует большее число москвичей, чем память о вышеназванных лицах", уверены подписанты.

"Несмотря на то, что исполнители этого политического убийства были установлены и осуждены, заказчики расправы до сих пор не названы и не привлечены к ответственности. Вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на действующей российской власти", - говорится в обращении.

Под письмом подписались 22 человека, в том числе актриса Лия Ахеджакова, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, правозащитники Светлана Ганнушкина, Лев Пономарев, Зоя Светова, писатель Виктор Шендерович, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, Михаил Касьянов, Леонид Гозман, Владимир Рыжков, Илья Яшин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.