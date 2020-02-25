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Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ".
Eitynėse Maskvoje B. Nemcovui atminti
Eitynėse Maskvoje B. Nemcovui atminti
© AFP / Scanpix

Власти Санкт-Петербурга во вторник, 25 февраля, во второй раз отказали организаторам марша памяти Бориса Немцова в согласовании акции в центре города, пишет в Facebook один из заявителей шествия Денис Михайлов. Комитет по правопорядку и законности администрации города в своем отказе написал, что все предложенные места сбора будут мешать "бесперебойному доступу граждан" к входам в метро.

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В своей заявке организаторы предложили пять вариантов проведения шествия в центре и указали, что численность участников должна быть до 3000 человек. Это тоже не понравилось городским властям, которые указали, что численность указана недостаточно четко и предполагает, что число участников может быть как 10, так и 2999.

Также в отказе критикуется формулировка целей публичного мероприятия: "неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой "РФ" (в тексте даже отмечено, что "в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует").

Организаторы намерены добиваться проведения именно шествия и, по аналогии с Москвой, именно в центре города. Ранее столичные власти согласовали проведение марша памяти Немцова 29 февраля. Участники московской акции почтут память политика в пятую годовщину со дня его убийства, а также потребуют сменяемости власти в России и выразят свое отношение к изменениям конституции. Акции памяти будут проведены и в других городах России и мира.

Deutsche Welle
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