Власти Москвы не согласовали заявки на проведение митинга и шествия в поддержку политзаключенных и против полицейского насилия, планировавшихся оппозицией 21 и 22 сентября на проспекте академика Сахарова. Это следует из заявления департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Фотографию документа разместила в Telegram в среду, 11 сентября, Эльвира Вихарева, член политсовета московского отделения Партии перемен Дмитрия Гудкова.
Отказ в департаменте увязали с проведением "большого количества массовых акций" в указанном месте. При этом митинги и шествие предложили перенести на улицы Перерву и Люблинскую в Марьино.
Шестой отказ за 1,5 месяца
По словам Вихаревой, это "уже шестой незаконный отказ мэрии" после разрешенного митинга на проспекте Сахарова 10 августа.
Ранее Эльвира Вихарева публично обратилась к новоизбранным оппозиционным депутатам Мосгордумы с призывом поддержать заявленные мероприятия. "У вас есть возможность сделать первое хорошее дело на новом посту. Поддержите эти заявки. Помогите добиться их согласования. Потребуйте соблюдения в Москве 31-й статьи Конституции", - написала активистка, имея в виду статью основного закона о праве граждан РФ на проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и пикетирований.
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