

«В день выборов запрещено вести какую-либо агитационную деятельность. Активистам было предложено заменить тему, однако пока никаких повторных предложений от них не поступало», — представитель департамента. Он уточнил, что в списке заявителей акции есть фамилии «Соболь», «Замятин» и «Гимади», которые совпадают с фамилиями сотрудников ФБК.

Юрист ФБК Иван Жданов отказался подтвердить или опровергнуть РБК факт подачи в мэрию такой заявки. Он отметил, что фонд подает «много уведомлений» и что«многие из них технические, по которым мероприятия не проводим». «Если что-то собираемся провести, то сразу пишем об этом публично», — добавил он. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась.

Навальный призвал избирателей к забастовке 25 декабря, когда Центризбирком не допустил его к участию в выборах президента. Он объяснил, что считает выборы безальтернативными, и пообещал наладить наблюдение на избирательных участках, чтобы не допустить фальсификации явки.

28 января по призыву политика в десятках городов России прошли акции в поддержку «забастовки избирателей». По данным организаторов, они состоялись в ста городах, по данным МВД — в 46. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы. «ОВД-Инфо» сообщало, что всего по стране задержали 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов. МВД сообщило о задержании 266 человек в 16 городах.

Навального задержали на Тверской в день акции, но затем отпустили из полиции под обязательство о явке. Суд должен был рассмотреть его дело о повторном нарушении правил организации митингов и демонстраций 5 марта, но отменил это решение. Суд вернул дело в полицию для устранения нарушений.