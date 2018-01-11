Власти Москвы согласовали марш в память о Маркелове и Бабуровой

Шествие состоится 19 января - в этот день девять лет назад активисты были убиты. Марш пройдет по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Согласованное число участников - до 500 человек.

Как сообщили в общероссийском общественном движении "За права человека", собравшиеся "выступят против нарушений прав человека и внесудебных расправ, а также за освобождение политзаключенных-антифашистов".

Журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были застрелены в Москве 19 января 2009 года. В 2011 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному тюремному сроку националиста Никиту Тихонова, который был признан виновным в убийстве.

Его сообщница Евгения Хасис была осуждена на 18 лет лишения свободы. В июле 2015 года суд приговорил к пожизненному заключению лидера Боевой организации русских националистов (БОРН) Илью Горячева, обвиненного в организации пяти убийств, в том числе Маркелова.