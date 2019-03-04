Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы с 2015 года потратил 516 млн рублей (около 6,9 млн евро) из столичного бюджета на закупку геоаналитикиу операторов мобильной связи, позволяющей определить перемещения граждан по местонахождению их сим-карт. Это следует из материалов госзакупок, которые приводит в понедельник, 4 марта, газета "Ведомости".
Посредником между чиновниками и операторами выступает Аналитический центр при правительстве РФ. По его версии, речь идет об обезличенных статистических данных. Как отмечают авторы материала, с помощью собранной информации возможно определить, где находятся дом и рабочее место абонента, его перемещения на общественном транспорте, а также сколько в конкретном районе трудовых мигрантов, дачников и туристов.
Для планирования или в политических целях?
По оценке представителя компании "Мобильные телесистемы" (МТС), сведения могут использоваться, в том числе, для планирования транспортной инфраструктуры, движения транспортных потоков.
Руководитель Группы консультирования по перспективным технологиям cети KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов, в свою очередь, выразил уверенность, что власти могут использовать собранные сведения в политических, рекламных и агитационных целях.
Геоаналитика основана на автоматизированном анализе геопространственной информации с использованием подхода Big Data и алгоритмов.
Власти Москвы платят операторам связи за данные о перемещении абонентов (3)
С 2015 года исполнительные власти Москвы потратили...
Уильяму Браудеру в России предъявили обвинения в убийстве бизнесмена Перепиличного (34)
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заявил, что...
На здании штаба Навального в Петербурге неизвестные написали "штаб педофилов" (34)
После ночной акции неизвестных перед петербургским...
Власти РФ приглашают россиян переезжать из-за границы в Иркутскую область (35)
Российские власти надеются до 2024 года привлечь в...
Кинотеатры грозят Минкульту РФ отказом от проката российского мультфильма (9)
Министерство культуры РФ потребовало перенести...
TOP новостей
Зарплаты в Литве продолжают расти: ощущаете ли вы их рост (40)
Департамент статистики сообщает, что в последнем...
Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (58)
Во время муниципальных выборов в Литве при...
Каким будет состав муниципалитетов: в некоторых фиксируется единовластие
4 марта понемногу проясняется состав горсоветов...
Томашевский: мы победили на выборах в Вильнюсском округе (6)
Председатель Избирательной акции поляков Литвы -...
Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах (19)
Реформа системы пенсионного накопления дала жителям...