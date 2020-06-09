Власти Москвы отменяют режим самоизоляции

В Москве с 9 июня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Об этом сообщил в понедельник, 8 июня, мэр города Сергей Собянин.

По его словам, власти в рамках смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, также отказываются от "графика прогулок".

"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - уточнил градоначальник.

Собянин добавил, что вновь начнут действовать социальные карты, для льготных категорий граждан будет возобновлен бесплатный проезд в транспорте.

Возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты

Кроме того, открывается большинство городских учреждений и организаций. Так, работу возобновляют парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Рестораны и кафе с верандами заработают с 16 июня

С 16 июня будет разрешено оказание медицинских услуг в стоматологических клиниках. Откроют свои двери музей, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. Зрители смогут посещать спортивные мероприятия - при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов. Ограничения на работу фитнес-клубов снимут 23 июня.

С 16 июня в Москве также заработают рестораны и кафе с летними верандами, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

За сутки число инфицированных в Москве, по официальным данным, увеличилось на 2001 человека, в последние дни в столице рост снижался. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования с начала эпидемии составило 197 018 человек, от последствий COVID-19 за весь период наблюдений скончались 2970 человек.