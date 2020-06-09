aA
Действие пропускного режима в российской столице прекращается 9 июня, городские власти отказываются и от "графика прогулок".
Власти Москвы отменяют режим самоизоляции
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве с 9 июня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Об этом сообщил в понедельник, 8 июня, мэр города Сергей Собянин.

По его словам, власти в рамках смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, также отказываются от "графика прогулок".

"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - уточнил градоначальник.

Статьи по теме:
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире  (5)
Коронавирус в России: четверть опрошенных считают пандемию выдумкой  (30)

Собянин добавил, что вновь начнут действовать социальные карты, для льготных категорий граждан будет возобновлен бесплатный проезд в транспорте.

Возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты

Кроме того, открывается большинство городских учреждений и организаций. Так, работу возобновляют парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Рестораны и кафе с верандами заработают с 16 июня

С 16 июня будет разрешено оказание медицинских услуг в стоматологических клиниках. Откроют свои двери музей, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. Зрители смогут посещать спортивные мероприятия - при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов. Ограничения на работу фитнес-клубов снимут 23 июня.

С 16 июня в Москве также заработают рестораны и кафе с летними верандами, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

За сутки число инфицированных в Москве, по официальным данным, увеличилось на 2001 человека, в последние дни в столице рост снижался. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования с начала эпидемии составило 197 018 человек, от последствий COVID-19 за весь период наблюдений скончались 2970 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус в России: разрешили ездить за границу на работу и учебу (8)

Россия готова к возобновлению туризма после вспышки...

TOP новостей

Премьер о возможности ехать в Польшу: кому очень не терпится, возможно, сможет ехать и в выходные

В пятницу на польско-литовской границе запланирована...

Помощь государства может пойти во вред: заплатить придется больше, чем получили (9)

Государство в этот сложный период оказало помощь...

Профессор рассказал, при каких условиях может произойти новая вспышка коронавируса (1)

Гость проекта Delfi "Без маски" директор Центра...

В Литве установлены 7 новых случаев заболевания коронавирусом  скончался еще один человек

За прошедшие сутки в Литве установили 7 новых случаев...

Погода: будет душно, затем пройдет ливень с градом

Сегодня и в ближайшие дни над Литвой будет держаться...

|Maža didelių žinių kaina