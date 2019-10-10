Власти Ирана освободили российскую журналистку, автора книги "Невесты Аллаха" Юлию Юзик. Как сообщает посольство России в Тегеране, россиянка уже вылетела из Ирана в Москву.
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В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия #Иран

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О задержании Юзик стало известно 4 октября. По словам журналиста Бориса Войцеховского, ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

"Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Но, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали прямо из гостиницы сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту", – сообщил Войцеховский.

7 октября официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание Юлии Юзик связано не с подозрением в шпионаже, а с визовыми вопросами.

Юзик родилась в городе Донецке Ростовской области в 1981 году. Она стала известной в 2003 году, когда вышла ее книга "Невесты Аллаха", рассказывающая о девушках-смертницах с Северного Кавказа. В 2016 году она выдвигала свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу от партии ПАРНАС. Также журналистка занимается общественными проектами на Кавказе.

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Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик

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