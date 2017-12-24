При попытке зайти на профиль выдается сообщение: "Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". Страница Кадырова во "ВКонтакте" работает, последнее сообщение там опубликовано вечером 22 декабря.
Также продолжает действовать аккаунт главы Чечни в Telegram — вечером 22 декабря там выложен видеоролик с подписью "Пусть США не беспокоятся — я еще не получал приказ!", сообщает Republic.
Умаров заявил РБК, что атаку на Кадырова реализовали "по указке Госдепа США".
"Учитывая последние события, связанные с пустозвонным "списком Магнитского", все логично ложится в канву событий", — отметил министр.
20 декабря Минюст США внес Кадырова в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского". В этот список попадают лица, причастные, по мнению, американских властей, к нарушению прав человека. Кадырова в США сочли ответственным "за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека".
В июле Кадыров дал интервью телеканалу HBO. В нем глава Чечни назвал США недостаточно сильной страной для противостояния с Россией и пообещал в случае войны поставить "весь мир раком".
Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади (12)
Президент России Владимир Путин сыграл в...
Домой к работавшему с Немцовым главе округа Москвы Яшину пришла полиция (32)
Домой к Илье Яшину пришла полиция, передает...
Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве (93)
В Москве на пляже в Серебряном бору состоялось собрание...
Власти Чечни говорят о "подлой кибератаке" на профили Кадырова в соцсетях (1)
В субботу, 23 декабря, аккаунты главы Чечни Рамзана...
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы в 2018 году (13)
Партия была бы рада выдвинуть Путина в качестве...
TOP новостей
Из расчета на 12 блюд: поездки жителей Литвы в Польшу вряд ли окупаются (84)
Проведенное сайтом Pricer.lt и DELFI сопоставление цен в двух...
Фигурант "болотного дела" о следствии: это самый крупный политический процесс (35)
Дмитрий Бученков, который в России проходил по так...
"Подарочек" полиции водителям: на скидки в Рождество не надейтесь (7)
Водителей на взморье, находящихся в приподнятом...
В Клайпеде на мель сел сухогруз с командой из 20 человек на борту от спасательной операции отказались (105)
Из-за разыгравшейся ночью бури на море в Клайпеде , у...
Погода на Рождество обещает быть теплой и дождливой (3)
В Сочельник и на Рождество в этом году погода обещает...