В субботу, 23 декабря, аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что на инстаграм-аккаунт Кадырова была совершена "подлая диверсионная кибератака".
Ramzanas Kadyrovas
© Sputknik/Scanpix

При попытке зайти на профиль выдается сообщение: "Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". Страница Кадырова во "ВКонтакте" работает, последнее сообщение там опубликовано вечером 22 декабря.

Также продолжает действовать аккаунт главы Чечни в Telegram — вечером 22 декабря там выложен видеоролик с подписью "Пусть США не беспокоятся — я еще не получал приказ!", сообщает Republic.

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Умаров заявил РБК, что атаку на Кадырова реализовали "по указке Госдепа США".

"Учитывая последние события, связанные с пустозвонным "списком Магнитского", все логично ложится в канву событий", — отметил министр.

20 декабря Минюст США внес Кадырова в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского". В этот список попадают лица, причастные, по мнению, американских властей, к нарушению прав человека. Кадырова в США сочли ответственным "за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека".

В июле Кадыров дал интервью телеканалу HBO. В нем глава Чечни назвал США недостаточно сильной страной для противостояния с Россией и пообещал в случае войны поставить "весь мир раком".

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