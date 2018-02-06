Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России. Путин стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išlydi savo šalies atletus į žiemos olimpines žaidynes
© Sputnik / Scanpix


Ранее представители журналистки Ксении Собчак и Максима Сурайкина («Коммунисты России») рассказали «Интерфаксу», что их подписи также успешно прошли проверку. ЦИК также подтвердил, что уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) также будут зарегистрированы.

Если ЦИК не выявит у кандидатов других нарушений, в бюллетене на выборах президента будут восемь человек. Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) уже были зарегистрированы, так как представляют парламентские партии.

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