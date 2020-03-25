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Владимир Путин посетил медицинский центр в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с коронавирусом или подозрением на него.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Чтобы не заразиться, президенту пришлось надеть желтый защитный костюм. При этом все остальные носили обычные белые. И тут началось…

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Один из помощников Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»?

А может, это и вовсе миньон?

Хм, или же телепузик?

Впрочем, вдруг под костюмом скрывается Леонардо Ди Каприо. Ладно, вряд ли это он, но, согласитесь, есть что-то схожее.

Или?..

Какова ситуация с пандемией коронавируса? Да все как в «Чернобыле» от HBO. «Not great, not terrible».

Были и просто шутки, без фотошопа.

И самое главное: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы сфотографировать Путина на телефон и скинуть снимок единственному контакту в установленном там телеграме — некоему Диме. Песков потребовал позже уничтожить устройство.

Медуза
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