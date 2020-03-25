Чтобы не заразиться, президенту пришлось надеть желтый защитный костюм. При этом все остальные носили обычные белые. И тут началось…
Фото дня: Путин посетил больницу в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом
Расчехляйте фотошопы pic.twitter.com/TDrrsLmU5v— Лентач (@oldLentach) March 24, 2020
Один из помощников Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»?
March 24, 2020
А может, это и вовсе миньон?
где штанишки потерял?))) pic.twitter.com/YgDpLKvWWL— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) March 24, 2020
Хм, или же телепузик?
Впрочем, вдруг под костюмом скрывается Леонардо Ди Каприо. Ладно, вряд ли это он, но, согласитесь, есть что-то схожее.
March 24, 2020
Или?..
March 24, 2020
Пожалуйста, прослушайте новогоднее обращение президента Российской Федерации. pic.twitter.com/98YKC8XrcJ— David Homak (@aalien) March 24, 2020
Какова ситуация с пандемией коронавируса? Да все как в «Чернобыле» от HBO. «Not great, not terrible».
March 24, 2020
Были и просто шутки, без фотошопа.
кто выпустил мужчину старше 65 из дома и допустил контакт с больными? pic.twitter.com/XiygxMeTx2— fishnchipsta (@okuzmenkova) March 24, 2020
Когда решил почитать комментарии под своим модным интервью pic.twitter.com/yKCkS13MxI— Vadim Elistratov (@great_laziness) March 24, 2020
Обычный российский пенсионер получает гарантированную медицинскую помощь от коронавируса. Учись, Америка!
(2020, colorized) pic.twitter.com/BoUBY2CVJE— Dmitriy Zombak (@zombak) March 24, 2020
простите pic.twitter.com/ZIClRbDP1v— Sergey Goryashko (@seriozha_s) March 24, 2020
И самое главное: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы сфотографировать Путина на телефон и скинуть снимок единственному контакту в установленном там телеграме — некоему Диме. Песков потребовал позже уничтожить устройство.
🦠 📱 Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке.https://t.co/eBTHKGDrVK#коронавирус #coronavirus #МыВместе pic.twitter.com/jNc9fy7K73— Пятый канал Новости (@5tv) March 24, 2020
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