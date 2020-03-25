Чтобы не заразиться, президенту пришлось надеть желтый защитный костюм. При этом все остальные носили обычные белые. И тут началось…

Фото дня: Путин посетил больницу в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом Расчехляйте фотошопы pic.twitter.com/TDrrsLmU5v — Лентач (@oldLentach) March 24, 2020

Один из помощников Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»?

А может, это и вовсе миньон?

Хм, или же телепузик?

Впрочем, вдруг под костюмом скрывается Леонардо Ди Каприо. Ладно, вряд ли это он, но, согласитесь, есть что-то схожее.

Или?..

Пожалуйста, прослушайте новогоднее обращение президента Российской Федерации. pic.twitter.com/98YKC8XrcJ — David Homak (@aalien) March 24, 2020

Какова ситуация с пандемией коронавируса? Да все как в «Чернобыле» от HBO. «Not great, not terrible».

Были и просто шутки, без фотошопа.

кто выпустил мужчину старше 65 из дома и допустил контакт с больными? pic.twitter.com/XiygxMeTx2 — fishnchipsta (@okuzmenkova) March 24, 2020

Когда решил почитать комментарии под своим модным интервью pic.twitter.com/yKCkS13MxI — Vadim Elistratov (@great_laziness) March 24, 2020

Обычный российский пенсионер получает гарантированную медицинскую помощь от коронавируса. Учись, Америка! (2020, colorized) pic.twitter.com/BoUBY2CVJE — Dmitriy Zombak (@zombak) March 24, 2020

И самое главное: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы сфотографировать Путина на телефон и скинуть снимок единственному контакту в установленном там телеграме — некоему Диме. Песков потребовал позже уничтожить устройство.