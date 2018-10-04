"Президент России В.В.Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятый Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года", - говорится в документе.

Глава государства также подписал Федеральные законы "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции 102)", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года, а также Федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации", принятый Государственной Думой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин не станет медлить с подписанием закона о пенсионных изменениях, который поступит к нему в случае одобрения Советом Федерации. "Очевидно, что президент не будет свое решение откладывать в долгий ящик", - отметил представитель Кремля.

Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил пакет законов об изменении пенсионной системы, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию и уголовное наказание за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Право на социальную пенсию по старости будут иметь нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам - 60 лет.

На этапе второго чтения документ был скорректирован с учетом поправок, внесенных Путиным на фоне серьезных общественных протестов и падения рейтинга президента. Изначально правительство РФ, которое и внесло законопроект в нижнюю палату, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако глава государства предложить понизить эту планку до 60 лет. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет. Еще одна поправка, принятая Госдумой, дает право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям в зависимости от количества у них детей. Сохраняются и действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60. Предусмотрены и меры дополнительной поддержки тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более.

До одобрения закон вызвал дискуссию в верхней палате парламента. Против пенсионной реформы на заседании выступили сенаторы Антон Беляков, Василий Иконников и Вячеслав Мархаев. Мархаев раскритиковал закон, заявив, что он направлен на "развал благосостояния" населения. Противники закона от КПРФ также намекнули на то, что реформа станет спусковым крючком для революции.

"А подсказывать нашим недоброжелателям в США ходы не надо", - заявил на это председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Со своей стороны председатель Совфеда Валентина Матвиенко спросила Мархаева, верит ли он сам "в агитку, которую его попросили зачитать". Спикер назвала закон полностью скорректированным и сбалансированным и не согласилась с утверждением, что реформу не поддерживают две трети населения страны, как заявили критики.

В день заседания Совета Федерации московское отделение "Яблока" со своим председателем Сергеем Митрохиным провело серию пикетов против пенсионной реформы. Активисты пришли к зданию Совфеда с плакатами "Пенсионная "реформа" - ограбление народа" и "Пенсионная "реформа" - позор "Единой России". В акции протеста также приняли участие депутаты от КПРФ, активисты "Левого фронта", профсоюзов и ряда других общественных организаций. Представители "Левого фронта" держали плакаты "Повышение пенсионного возраста - это геноцид!", а также портреты инициаторов реформы с надписью "Враг народа".

За принятие закона проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались, передает "Интерфакс".

Совет Федерации на заседании в среду также одобрил закон об уголовной ответственности за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. За такие деяния вводится штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.