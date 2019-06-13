"Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.
У Медведева есть англоязычный аккаунт. Там появляются переводы того, что вышло в русской версии. А 12 июня появились два сообщения под публикацией посла Ирака в России Хайдара Мансура Хади с набором латинских букв. Позже эти твиты были удалены.
Странные фразы из аккаунта Медведева заметили другие пользователи "Твиттера" и стали подшучивать над премьером.
Дмитрий Медведев молодец— Tema Melnikov (@Tema_molodec) 12 июня 2019 г.
Политик, лидер и cucumber pic.twitter.com/7v3V3W84tu
Над премьером пошутили даже в московском издании, поставив "Твиттер" Медведева в контекст массовых задержаний на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Премьер-министр России — о массовых задержаниях в Москве pic.twitter.com/COJfKjvStb— The Village (@villagemsk) 12 июня 2019 г.
Это не первый случай взлома "Твиттера" Медведева, который известен своей любовью к общению в интернете и гаджетам.
В первый раз "Твиттер" Медведева взломали в августе 2014 года хакеры из "Анонимного интернационала" (он же "Шалтай-Болтай").
В микроблоге тогда появились провокационные сообщения: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства...", "Давно хотел сказать! Вова! Ты не прав" и другие. Сотрудникам пресс-службы Медведева понадобился час, чтобы пресечь такие публикации.
В апреле 2013 года злоумышленникам удалось временно получить доступ к учетной записи в соцсети "ВКонтакте".
По подсчетам ТАСС, совокупная аудитория Медведева в "Фейсбуке", "Инстаграме", "Твиттере" и "ВКонтакте" составляет более 12 млн подписчиков.
"Vk mho cucumber". "Твиттер" Дмитрия Медведева кто-то взломал
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