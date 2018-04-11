По данным следствия, Генин, начальник караула пожарно-спасательной части номер два, вместе совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Но когда один из сотрудников доложил ему, что на четвертом этаже ТЦ в кинозале N2 находится большое количество людей, в том числе детей, и указал на расположенный рядом лестничный марш как на кратчайший путь к кинозалу, Генин это проигнорировал и не сверил их с имеющимися план-схемами.

"Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж", — сообщает сайт СК РФ.

Следователи считают, что из-за этого было потеряно время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей: "В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале N2".

По месту жительства Генина проводятся обыски, в ближайшее время он будет задержан. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК расследует уголовное дело, основная версия — неисправность проводки. Арестованы семь человек, также следователи провели обыски в кемеровском управлении МЧС и дома у руководителя регионального управления ведомства.

В частности, суд арестовал на два месяца арендатора "Зимней вишни" Надежду Судденок и технического директора компании-собственника ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината — Георгия Соболева (отвечал за безопасность в ТЦ). Также суд отправил под стражу охранника ТЦ Сергея Антюшина (по версии следствия, 25 марта он не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ). Задержаны сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненко.