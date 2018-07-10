Виктория Скрипаль получила работу в компании, связанной с Первым каналом

С момента отравления семьи Скрипаля в британском Солсбери его племянница Виктория стала единственным родственником, кто выступал в эфире российского телевидения.

Она почти не общается с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией после отравления, в апреле Виктории отказали в визе в Великобританию. Во-первых, в консульстве не были уверены, что Скрипали хотят ее визита, а во-вторых, она не смогла доказать, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в стране.

Но дипломатический обозреватель Би-би-си Джеймс Ландейл со ссылкой на свой источник писал, что власти Великобритании считают, что Виктория стала пешкой, попав под влияние Кремля.

Как следует из документов, которые Виктория Скрипаль продемонстрировала Русской службе Би-би-си, еще в апреле она заключила эксклюзивный контракт с Первым каналом.

Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО "Директ" с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей, сказано в справке для посольства Великобритании, которую ей выдали в компании (Виктория собирается вновь подаваться на британскую визу).

Скрипаль в разговоре с Би-би-си признала, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет, а таким образом просто получала деньги за участие в эфирах.

Виктория Скрипаль в интервью Би-би-си рассказывала, что заработала деньги на эфирах: "Я не могу говорить об этом. Не могу сказать, что это большие суммы. Есть условия, я с ними согласилась, я работаю с Первым каналом, я одна, всех много, и работать со всеми было бы очень тяжело. Нужна была какая-то сумма денег, я ее заработала, чтобы ту же поездку в Лондон оплатить, показать, что у меня какие-то деньги есть на счету [при подаче визы]".

Собеседник Би-би-си, близкий к племяннице Скрипаля, рассказал, что сначала за участие в шоу Первого канала она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.

Скрипаль в интервью Би-би-си конкретные суммы не называла.

"Пусть говорят" в ангаре

ООО "Директ" - продюсерская компания, которая занимается производством ток-шоу для Первого канала. Главный ее продукт - "Пусть говорят", одно из самых известных шоу на российском телевидении.

Компания зарегистрирована по адресу Ленинградский проспект, дом 68, строение 2. Там находится большой комплекс зданий авиастроительной корпорации НПО "Иркут", вход на территорию охраняется.

На просьбу провести в "Директ" охранник одного из зданий указал на большой ангар во дворе. "Директ"? Вон они сидят на диване", - махнул рукой выходящий из здания мужчина.

Внутри ангара оказалась студия "Пусть говорят". Именно тут, в ангаре внутри комплекса зданий НПО "Иркут", и проходят съемки шоу. По словам сотрудника компании, который встретил корреспондента Би-би-си, тут же снимают и другую программу Первого канала "На самом деле".

В помещении несколько этажей, кабинеты и буфет. Корреспондента Би-би-си попросили подождать руководство компании в пустой гримерке. Работающий рядом продюсер искал реаниматолога в программу о деле Скрипалей, которая должна была записываться тем же вечером - именно эта передача стала на данный момент последним эфиром с участием Виктории Скрипаль.

В ангаре корреспондент Би-би-си застал не более полутора десятков человек. На записи одной передачи обычно задействовано не менее 40-50 сотрудников, рассказал Би-би-си сотрудник "Директа".

Массовку собирают у станции метро "Аэропорт": несколько раз в неделю у торгового центра "Галерея Аэропорт" выстраивается очередь людей, которых потом отводят на студию.

Впрочем, руководства компании корреспондент Би-би-си так и не дождался. Через час сотрудники "Директа" извинился, объяснил, что начальство находится на срочном совещании на Первом канале и попросил прислать вопросы письменно по почте.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, "Директ" возглавляет Дарья Лобанова. Лобанова - штатный сотрудник Первого канала, источник Би-би-си, близкий к редакции "Пусть говорят", назвал Лобанову "правой рукой" Натальи Никоновой - директора спецпроектов Первого канала (именно этот департамент занимается ток-шоу).

Лобанова в ответ на запрос обещала предоставить комментарии позже, однако с 5 июля времени ответить на вопросы Би-би-си так и не нашла.

Никонова - одна из создательница "Пусть говорят", она долго руководила производством программы. Продюсер на некоторое время покидала Первый и даже отвечала за запуск конкурирующей передачи - "Прямой эфир" на "России-1". Но в мае прошлого года Никонова вернулась на Первый канал.

Собеседники Би-би-си утверждали, что именно это стало одной из причин ухода многолетнего ведущего программы Андрея Малахова.

То, что передачу, выходящую на Первом канале, делает формально сторонняя компания - нормальная практика, уверяют два собеседника Би-би-си в телевизионной отрасли. По такой схеме действуют продюсеры всех основных ток-шоу: они получают зарплаты на каналах, где трудоустроены, одновременно подтягивают собственные компании для производства программ.

По словам собеседника Би-би-си на Первом, у канала просто нет мощностей, достаточных для производства всех шоу, и самостоятельно производятся только новости, утренний эфир и анонсы программ.

Частый гость

Племянница Сергея Скрипаля впервые появилась в эфире флагманского ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" 4 апреля. В тот же день она пришла и на программу "60 минут" конкурирующего канала "Россия-1".

В справке для посольства Великобритании указана дата трудоустройства в "Директ" - 2 апреля 2018 года, то есть через четыре недели после отравления в Солсбери.

Скрипаль на обеих передачах рассказывала, что хочет полететь в Великобританию, помочь своей двоюродной сестре Юлии вернуться в Россию. Она подчеркивала: об отравлении родственников узнала из СМИ и не обладает никакой дополнительной информацией.

Но меньше чем через неделю Скрипаль вновь появилась в эфире "Пусть говорят" - в специальном выпуске программы, на который даже пригласили журналистов других СМИ. На шоу подробно обсуждался телефонный разговор Виктории и Юлии Скрипалей - он был опубликован в СМИ за несколько дней до этого. О беседе сестер писала и Би-би-си, подтвердить подлинность аудиозаписи общения Юлии и Виктории Скрипаль не удалось.

После этого Виктория Скрипаль еще пять раз приходила в "Пусть говорят" - в последний раз для участия в "экстренном" выпуске 5 июля. Тогда она рассказала о новом разговоре с Юлией Скрипаль.

Юлия Скрипаль в нем якобы обвинила двоюродную сестру в своих проблемах с возвращением на родину. Она, в частности, заявила, что не может приехать в Россию, в том числе, из-за активности Виктории на российском ТВ.

Виктория Скрипаль не считает, что ее постоянное появление на экране как-то вредит ее родственникам, которые сейчас находятся под защитой британских властей.

"Может быть. Я не могу этого отрицать, - отвечала она на вопрос Би-би-си о том, не стала ли она инструментом пропаганды. - Мы оказались все пешками в этой игре. Но есть положительное - Сергея Викторовича перестали называть шпионом и изменником родины, теперь это уже просто российско-британский гражданин. В этом есть и моя заслуга".

Программы с племянницей Скрипаля пользовались популярностью. Согласно данным Mediascope, выпуски "Пусть говорят" с ее участием посмотрели от 2,5 млн до более чем 3 млн человек. Рейтинг некоторых программ (число зрителей программы по отношению ко всему населению страны) превышал 4,5%. Для сравнения: церемонию инаугурации Владимира Путина в этом году смотрели примерно 5,8 млн человек, ее рейтинг составил 8,4%.

"Появление несогласованных властями фигур в эфире федеральных каналов исключено - особенно когда речь идет о такой важной теме как дело Скрипаля. Козни иностранных врагов - это единственное, что российские власти могут противопоставить сейчас в информационном пространстве проигрышной теме повышения пенсионного возраста, а история с отравлением Скрипалей является самым раскрученным на сегодня международным скандалом с участием России", - говорит о ценности фигуры Виктории для российского телевидения политолог Аббас Галлямов.

"Ориентировано все это, безусловно, на внутреннюю аудиторию. Тот факт, что кто-то из спикеров дискредитирован на международном уровне, с точки зрения российской аудитории является скорее плюсом, чем минусом", - добавляет эксперт.

Цена вопроса

Виктория Скрипаль - не единственная героиня "Пусть говорят", которая получает деньги от телевидения. Оплата участия в шоу - обычная практика для федеральных телеканалов. Как пояснил собеседник Би-би-си, знакомый с организацией работы ток-шоу, гонорары "самых лакомых" героев достигают сотен тысяч рублей.

Например, несовершеннолетняя жертва изнасилования Диана Шурыгина, которая несколько раз приходила на "Пусть говорят", за участие могла получить свыше 300 тысяч рублей, рассказал близкий к редакции программы источник.

С такими героями, как Шурыгина, подписывают эксклюзивный контракт сразу на несколько выпусков, чтобы они не участвовали в шоу на других каналах, объяснил собеседник Би-би-си.

"Пусть говорят" конкурирует с "Прямым эфиром", где оплата выше, и брать "долговременного" героя на контракт - это некая гарантия того, чтобы он не переметнулся к конкурентам, поясняет необходимость постоянного контракта с героями собеседник Би-би-си, близкий к руководству Первого канала.

Впрочем, по словам источника Би-би-си, который раньше работал в программе "Пусть говорят", деньги получают не все герои.

"Если обычный человек, можно бесплатно договориться, если медийный - приходится торговаться. В принципе любые суммы обсуждаемы, если герой реально нужен и от него зависит передача", - отметил собеседник. Он вспомнил, что во время его работы гонорар одного из героев составил 700 тысяч рублей.

При этом все гонорары выплачивают легальным способом, подчеркнул бывший сотрудник "Пусть говорят": "Все оформляется по закону, подписывается официальный договор. Участники предоставляют паспортные данные. Все деньги стараются переводить по безналичному расчету, оплата наличными обсуждается отдельно".

В пресс-службе Первого канала на вопросы Би-би-си об отношениях Первого канала, ООО "Директ" и трудоустройстве Виктории Скрипаль не ответили.