"Все, что касается Навального — согласовывают. Во все стороны. И то, что его не выпускать и то, что выпускать, — сказал Шендерович. — И обстоятельства отравления и следы очевидно ясно, общий знаменатель. Я забыл химическую формулу, тем не менее.Все, кто требует расследования, понимают, что это Путин. И политически Путин с большой вероятностью — он. Все понимают, что никакого расследования в России не будет. Либо оно будет, но такое же как в случае с Немцовым. Но там хотя бы нашли стрелочника. Нет, не будет. Все понимают, что они не будут выходить сами на себя в поисках преступника. Запад таким образом просто дает понять, что он относится к этому всерьез. К этой истории. До какой степени это будет всерьез — зависит не от того, что наши ответят, а от того, что сделает Запад в связи с этим. Каковы будут санкции. Каково будет давление на путинскую Россию. Санкционное давление. Совершенно неважно уже давно, что наши скажут. Что он ответит. Уже совершенно неважно. Они это делают, мы не можем ничего требовать, Максим. И он там не могут ничего требовать. Они могут проявить в диапазоне дипломатическом от выражения озабоченности, они выразили озабоченность. Мы покивали головой и все разошлись, довольные собой".

Утром 20 августа 2020 года Навальный и его пресс-секретарь Кира Ярмыш совершали перелёт из Томска в Москву (аэропорт Домодедово). Во время полета Навальному стало плохо. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке и взял курс на аэропорт Омска. Там врачи скорой помощи поставили Навальному диагноз ”отравление”. Оппозиционер был введен в искусственную кому, а через несколько дней перевезен в берлинскую клинику "Шарите".