Один из российских полицейских попал на видео: мужчина пролезал в окно собственного офиса. Причем ему приходится так делать каждый день. Видео появилось на телеграм-канале Baza.
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Речь идет не о простом полицейском, а о начальнике отдела охраны общественного порядка МВД по московскому району Якиманка. Это элитный район российской столицы. На его территории, среди прочего, находится Третьяковская галерея.

Через окно на работу попадают и все подчиненные подполковника. В отделении идет ремонт.

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