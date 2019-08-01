Речь идет не о простом полицейском, а о начальнике отдела охраны общественного порядка МВД по московскому району Якиманка. Это элитный район российской столицы. На его территории, среди прочего, находится Третьяковская галерея.
Через окно на работу попадают и все подчиненные подполковника. В отделении идет ремонт.
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