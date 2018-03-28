"Я вас уверяю: если проверить рабочий график мэра Кемерово, он нигде не был, — сказал Жириновский. — И не надо приезжать с комиссией, чтобы там все выстроились и показывали все самое хорошее. Приди в нахлобученной кепке — тебя там даже не узнают".
Политик уверен, что в кинотеатре будет обязательно закрыта дверь во время сеанса, потому что билетерша ушла.
"Чтобы никто не зашел. Лишний вдруг зайдет ребенок. Как же так, будет небольшой ущерб!" — говорит Жириновский. Он уверен, что мэр обязан знать, что происходит в городе. "Мэр — это родной отец для всех в этом городе и области. Все же приезжают. Поэтому президент приехал туда — немедленно в отставку и мэра, и губернатора, и начальника МЧС по Кемеровской области".
Политик вспомнил, что его как-то пригласили в клуб "Эрмитаж", где интерьер был оформлен, как отметил Жириновский, марлей. "Ну любой, кто закурит, вспыхнет моментально, особенно марля. Через месяц клуб сгорел! Я не хочу быть пророком, но я шел и думал, что за пожаробезопасность?" — вспоминает депутат.
"Надо чтобы все двери были открыты. Там где дети, зачем вы закрываете дверь? Должен быть воспитатель. А воспитателя нет. Вот ЧОП в огромном количестве. Везде стоят крепкие парни и отдыхают. Что они делают? Что, бандиты напали на торговый центр?Самая хорошая работа", — рассуждает Жириновский и отмечает, что бывают и опасные случаи, когда погибают охранники. "Но в основном они стоят. Им нужно где-то кого-то прижать. Чтобы кто-то не мог пройти. Говорят, один чоповец не пропускал людей. Ну разбирайтесь, зачем он это делал", — советует лидер ЛДПР. По его словам, таким поведением охранникам ТЦ хочется себя проявить: "Хоть здесь я начальник на 5 минут. Это комплекс неполноценности".
Жириновский указал на телестудии. По его словам, все телеканалы базируются в бывших оборонных предприятиях. "Совершенно не приспособлены. Обязательно будет трагедия. Я туда прихожу, они все шторами закрыли. Как заполыхает, там никто не успеет убежать. Я каждый раз думаю, а как же будет в случае пожара? Все темно, кругом шторы. Что, никто там не был в этих телеканалах? Руководители каналов не были, что ли? Придите, посмотрите и вы увидите, что полная антипожарная антибезопасность. Ждем трагедии. Чтобы всех, кого приглашают хлопать заказные хлопки — человек 200 сидит — они не успею выйти. Меня охрана выведет: всех расталкиваем. А люди? О людях хочется думать. Да и я не вынесу. Мы задохнемся".
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