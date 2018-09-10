Жирик устроил драку на Пушкинской за то, что кто-то обозвал его говном pic.twitter.com/7JQajgMyw7— Лентач (@oldLentach) September 9, 2018

В.Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих, ударил его по лицу и угрожал, что тот будет "истекать кровью". На акцию он пришел в сопровождении охранников.

9 сентября, по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В Екатеринбурге задержали более десятка участников.