Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел акцию против повышения пенсионного возраста, организованную в центре Москвы сторонниками Алексея Навального. Собравшиеся на Пушкинской площади встретили его криками "позор" и "клоун", сообщает Gazeta.ru. Видео инцидента опубликовали пользователи твиттера.
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© Scanpix

В.Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих, ударил его по лицу и угрожал, что тот будет "истекать кровью". На акцию он пришел в сопровождении охранников.

9 сентября, по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В Екатеринбурге задержали более десятка участников.

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