ВИДЕО: военный самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на брюхо в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. "Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности. Самолет в итоге сел на брюхо", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Rusijos lėktuvas
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При посадке возникло задымление, открытого горения не было. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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Источник агентства в авиаотрасли региона отметил, что самолет получил незначительные повреждения благодаря профессиональным действиям экипажа и будет восстановлен. По данным Telegram-канала Baza, на борту Ан-12 находилось 17 человек - шестеро членов экипажа и 11 пассажиров.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что военный самолет выполнял плановый полет из Челябинской области. По данным "Открытые медиа", транспортник был построен в 1968 году и входит в состав флота Военно-космических сил России.

Аэропорт Кольцово временно закрыт, сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии". Как отмечает портал E1.ru, в Кольцово две взлетно-посадочные полосы, на одной идет ремонт. Поэтому аэропорт возобновит работу только тогда, когда Ан-12 уберут с полосы. Рейсы до Екатеринбурга перенаправляют в другие города.

NEWSru.com
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