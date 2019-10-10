ВИДЕО: военный самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга

При посадке возникло задымление, открытого горения не было. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Источник агентства в авиаотрасли региона отметил, что самолет получил незначительные повреждения благодаря профессиональным действиям экипажа и будет восстановлен. По данным Telegram-канала Baza, на борту Ан-12 находилось 17 человек - шестеро членов экипажа и 11 пассажиров.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что военный самолет выполнял плановый полет из Челябинской области. По данным "Открытые медиа", транспортник был построен в 1968 году и входит в состав флота Военно-космических сил России.
Аэропорт Кольцово временно закрыт, сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии". Как отмечает портал E1.ru, в Кольцово две взлетно-посадочные полосы, на одной идет ремонт. Поэтому аэропорт возобновит работу только тогда, когда Ан-12 уберут с полосы. Рейсы до Екатеринбурга перенаправляют в другие города.
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